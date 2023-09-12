一場秋雨一場寒，饕客們每年最期待的秋蟹季隨著陣陣秋風到來！ 座落在南京松江商圈伊通公園旁，結合新派粵菜與精緻港點的時尚中 餐廳《玖尹》，於蟹蟳正值肥美之際，自9月12日起推出秋蟹盛宴 ！擅於融入跨界創意演繹粵菜的玖尹行政副主廚李冠儀攜手專司港點 的李國聖主廚，以紮實粵菜技法融匯江浙、潮汕及南洋異國風味， 嚴選產地直送的紅蟳、沙公，推出11道令人驚艷回味的蟹蟳料理： 包含融合歐陸料理手法的冷菜「蟹黃慕斯千層棒」； 結合廣式底蘊的「老鴨當歸紅蟳金湯」、「啤酒蒜蓉沙公」； 潮州滋味「日本牡蠣豆醬焗沙公」；注入江浙經典元素的「 陳年花雕浸熟紅蟳」、「禿油蟹黃紅蟳撈飯」；鮮明南洋惹味的「 馬蜂橙普洱炒沙公」、「泰皇咖哩紅蟳」、「獅城辣椒蟹」； 以及精巧好味的手工港點「蟹黃蛋白鮮蝦餃」、「芝士蟹粉燒餅」。 華麗呈現紅蟳鮮甜與飽滿膏黃、沙公的厚實彈嫩肉質， 食慾之秋予您滿滿鮮美旬味。搭配秋蟹宴隆重登場推出超值優惠：9 /12~10/12凡點二道(含)以上活蟹料理，即享全桌88折 ！

甘鮮紅蟳 膏黃豐潤

紅蟳肉質細緻甘鮮，秋季紅蟳蟹黃尤其豐厚， 主廚發想自港式金湯佛跳牆湯底並結合台灣螃蟹薑母鴨元素、 蘇杭名菜禿黃油撈飯、熟醉蟹演譯紅蟳膏黃之美， 以及泰式咖哩注入南洋惹味。

Ø 老鴨當歸紅蟳金湯 1588元

以港式金湯佛跳牆湯底為基底，取老母雞、老鴨、豬皮、赤肉、 雞腳、紅蘿蔔、陳皮等，慢火熬煮五小時而成，金黃湯底膠質豐潤。 秋風微涼，主廚特別加入老鴨、當歸等活血補氣食材， 並結合台灣螃蟹薑母鴨概念，同鮮活紅蟳烹煮， 與老鴨豐富油脂融合，為濃醇湯底增添甘鮮， 紅蟳肉質鮮甜膏黃濃鮮、鴨肉軟嫩紮實， 微涼秋季嚐來最是溫暖脾胃、齒頰留香。

Ø 泰皇咖哩紅蟳 1588元

細緻紅蟳與飽滿蟹黃沾裹融合生鴨蛋、泰式酸辣醬、 紅咖哩粉炒製而成之香辣醬汁，鮮辣噴香令人吮指回味， 另附上自家烘焙坊製作之迷你蔓越莓司康取代傳統銀絲卷， 奶香濃郁口感紮實，與咖哩醬激盪出令人欲罷不能的濃香美味。

Ø 禿油蟹黃紅蟳撈飯 1588元

禿黃油的「禿」為蘇州方言「特有」之意， 取公蟹蟹膏與母蟹蟹黃以豬油炒製成濃鮮金燦的蟹油， 匯集螃蟹精華鮮味，曾被美食家蔡瀾譽為人生必吃美饌。 主廚提煉禿黃油，再融合福建悶飯與廣式煲仔飯概念，使用台梗16 號白米烹煮， 再拌入豬油香炒之花菇及五花肉於砂鍋中煮至底層形成鍋巴， 淋鋪禿黃油、紅蟳上桌，乾爽分明的米粒拌以鹹鮮濃郁禿油蟹黃， 極致美味一口入魂。

Ø 陳年花雕浸熟紅蟳 1588元

選用18年以上的花雕酒，調和紹興酒不同層次的酒香， 融合三種醬油分別取其豆香、醬香、鹹味，加入乾燈籠椒、桂花， 將清蒸至八分熟的紅蟳浸漬二天，充分吸取酒香濃醇的醬汁， 蟹肉與蟹黃緊緻，入口散發甘醇酒香，完美演繹杭幫菜『熟醉蟹』 不容錯過的醉人鮮美。

厚實沙公 醬香賦味

秋季沙公肉質鮮美厚實，適合熱炒吸取濃郁醬汁賦味， 主廚研製甘香酸辣南洋風味、獅城濃香鮮辣、潮式豆醬鹹鮮、 廣式蒜蓉辛香，味蕾盡享秋季專屬的鮮香旬味。

Ø 馬蜂橙普洱炒沙公 2588元

馬蜂橙又稱泰式青檸，特殊清新香氣與海鮮甚為絕配， 為泰式料理不可或缺的香料之一。 主廚本季特別選用新鮮馬蜂橙與檸檬葉、普洱茶湯、 椰糖調出酸甜醬汁，加入花椒、青花椒、乾辣椒、燈籠椒炒製， 厚實甘鮮沙公肉質沾取酸甜微辣醬汁享用，香氣層次豐富。

Ø 日本牡蠣豆醬焗沙公 2588元

潮汕餐桌必備的普寧豆醬獨特的鹹鮮甘香，於烹煮牡蠣、 魚鮮加入更能提味增香，主廚取鮮活沙公、新鮮牡蠣加入普寧豆醬、 沙茶醬烹煮，調和米漿、豆漿，最後加入翠綠蒜苗， 讓滋味更添溫潤柔和，更襯托碩大鮮蚵與海味飽滿沙公的甘美滋味。

Ø 獅城辣椒蟹 2588元

此道辣椒蟹係由成長於新加坡的名廚鄺啟明指導之招牌料理， 充滿道地新加坡風味！融合小米辣、美人椒、辣椒醬、 馬拉盞不同層次的辣香鹹鮮，艷紅色澤誘人食指大動， 厚實蟹肉沾佐辣椒醬汁入口，滋味鮮辣噴香， 金黃酥香的小饅頭替代銀絲卷，精緻美味減少負擔。

Ø 啤酒蒜蓉沙公 2588元

玩轉傳統蒜蓉蒸螃蟹，添加啤酒賦予回甘滋味。 自家提煉豬油拌炒蒜蓉， 加入德國小麥白啤酒取其綿密氣泡及清爽果香，融合雞高湯， 與沙公一起小火煨煮，讓蟹肉吸取濃郁蒜香， 起鍋加入生蒜增添香氣，鮮香蟹肉漫溢蒜香， 尾韻略帶一絲細緻回甘麥香。

歐陸創意冷菜 手工精緻港點

除了過癮大嗑整隻螃蟹外，主廚為冷菜注入歐陸料理創意，冷菜「 蟹黃慕斯千層棒」靈感來自吉拿棒與冷湯； 港點主廚則以雅致蒸點及噴香酥餅兩種形式演繹蟹肉甘鮮與蟹黃濃醇 ，即使不擅剝殼，也可暢快品嘗秋蟹鮮味。

Ø 蟹黃慕斯千層棒 628元

創意無限的主廚為新派粵菜注入歐陸料理創意，時尚亮眼上桌！ 取用蟹黃自製慕斯，與豆奶奶酪、水麻糬堆疊出滑順、綿密、Q柔三 重口感，搭配以水果玉米、台灣米、小米熬煮成之玉米冷湯， 酥脆肉桂千層棒沾取鮮濃蟹黃慕斯、清甜濃郁玉米冷湯、細緻蟹肉， 日本黑糖加入老薑熬製的糖漿暖潤提香，為秋季開啟味蕾的渴望。

Ø 蟹黃蛋白鮮蝦餃(三件) 328元

禿黃油炒香蟹黃與蟹肉，加入鮮蝦與低溫油炸蛋白， 以Ｑ彈水晶餃皮包覆後蒸製而成，滋味細膩優雅， 蝦蟹甘鮮於舌尖躍動。

Ø 芝士蟹粉燒餅(三件) 328元

這個蟹殼黃裡面吃得到蟹黃與蟹肉！燒餅內餡包覆蟹黃、蟹肉、 高湯、莫札瑞拉起司、切達起司與高達起司後香烤， 外皮酥香層次分明， 趁熱一口咬下過癮享受濃鮮蟹香與起司濃郁牽絲口感。