2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中華民國112年國慶晚會將於10月8日（週日）在台南舉行，地點選在空軍台南基地，平時管制森嚴，有興趣者可得把握這難得的機會，9月13日起速速上網報名。

根據台南市政府，2023國慶晚會訂於17時30分至21時在空軍台南基地舉行，開放1,500人入場。市長黃偉哲表示，該基地是雲嘉南地區最大的機場，平時不對外開放。今年國慶晚會選在此地，除了讓民眾有機會進入參觀軍事重地，對國家安全有更深刻的體認，也能近距離接觸戰機等武器設備。

本次國慶晚會表演陣容緊扣台南在地連結，有國樂、獨立音樂、流行音樂。重量級卡司包括：台南在地新世代饒舌歌手阿跨面、十鼓擊樂團、無雙樂團、天籟僑聲歌唱大賽冠軍演唱、金曲歌王洪榮宏、創作歌手鄭宜農等金牌陣容。

另外，舞台周邊將同時展示IDF戰機、C130運輸機等各式空軍武器裝備，是軍事迷不容錯過近距離欣賞大型戰機的絕佳機會。

因應場地維安措施，今年國慶晚會入場全採報名制，報名時間自9月13起至9月23止，於網址填報。報名完成者，請於10月8日16時至17時15分，持國民身分證，至預定集合地點奇美博物館文賢路P4停車場，搭乘接駁車，由空軍基地機場路營區正門進入。