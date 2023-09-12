Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/12 20:26
2023國慶晚會訂於空軍台南基地舉行（圖／台南市政府）

2023國慶晚會訂於空軍台南基地舉行（圖／台南市政府）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中華民國112年國慶晚會將於10月8日（週日）在台南舉行，地點選在空軍台南基地，平時管制森嚴，有興趣者可得把握這難得的機會，9月13日起速速上網報名。

根據台南市政府，2023國慶晚會訂於17時30分至21時在空軍台南基地舉行，開放1,500人入場。市長黃偉哲表示，該基地是雲嘉南地區最大的機場，平時不對外開放。今年國慶晚會選在此地，除了讓民眾有機會進入參觀軍事重地，對國家安全有更深刻的體認，也能近距離接觸戰機等武器設備。

本次國慶晚會表演陣容緊扣台南在地連結，有國樂、獨立音樂、流行音樂。重量級卡司包括：台南在地新世代饒舌歌手阿跨面、十鼓擊樂團、無雙樂團、天籟僑聲歌唱大賽冠軍演唱、金曲歌王洪榮宏、創作歌手鄭宜農等金牌陣容。

另外，舞台周邊將同時展示IDF戰機、C130運輸機等各式空軍武器裝備，是軍事迷不容錯過近距離欣賞大型戰機的絕佳機會。

因應場地維安措施，今年國慶晚會入場全採報名制，報名時間自9月13起至9月23止，於網址填報。報名完成者，請於10月8日16時至17時15分，持國民身分證，至預定集合地點奇美博物館文賢路P4停車場，搭乘接駁車，由空軍基地機場路營區正門進入。
台灣
國慶
晚會
國慶晚會
空軍
台南基地
空軍基地
運輸機
戰機

相關新聞

破天荒！美食家孔子代言水餃 故宮與台灣好漁跨界聯名 9/8全聯首賣
破天荒！美食家孔子代言水餃 故宮與台灣好漁跨界聯名 9/8全聯首賣
2023/09/11 15:32
兩岸開戰能作壁上觀嗎？印度勢將被捲入的理由
兩岸開戰能作壁上觀嗎？印度勢將被捲入的理由
2023/09/11 14:07
台灣第一人！李鴻其導演處女作奪威尼斯「未來之獅獎」 激動認愛《浪姐3》女星
台灣第一人！李鴻其導演處女作奪威尼斯「未來之獅獎」 激動認愛《浪姐3》女星
2023/09/10 10:10
有星就是好旅館 台灣觀光局推「摘星人計畫」邀民眾住宿抽大獎
有星就是好旅館 台灣觀光局推「摘星人計畫」邀民眾住宿抽大獎
2023/09/09 17:14
【更新】大直街民宅下陷•台北地檢署分案調查　北市府：影響7建物再令1工地停工
【更新】大直街民宅下陷•台北地檢署分案調查　北市府：影響7建物再令1工地停工
2023/09/09 14:15

更新時間 : 2023-09-12 20:57 GMT+08:00

最受歡迎

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」
反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」
富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數
富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數
韓劇「走進你的時間」安孝燮中年造型遭批像流浪漢　導演：已知會被指責
韓劇「走進你的時間」安孝燮中年造型遭批像流浪漢　導演：已知會被指責
2023富邦證券G！POP流行音樂節　9/9「證悍」登場
2023富邦證券G！POP流行音樂節　9/9「證悍」登場
台灣文策院新任院長出爐！兼具文創金融背景
台灣文策院新任院長出爐！兼具文創金融背景
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
台灣第一人！李鴻其導演處女作奪威尼斯「未來之獅獎」 激動認愛《浪姐3》女星
台灣第一人！李鴻其導演處女作奪威尼斯「未來之獅獎」 激動認愛《浪姐3》女星