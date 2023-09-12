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0到22歲投資未來世代 賴清德推政見照顧民眾人生關鍵階段

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/12 18:54
民進黨總統參選人賴清德12日舉行「國家希望工程」 國政願景發表會。 攝於112年9月12日（圖／中央社）

民進黨總統參選人賴清德12日舉行「國家希望工程」 國政願景發表會。 攝於112年9月12日（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨總統候選人賴清德今（12）日發表了「0-22歲投資未來世代」主題政策方案，為未來世代出生、長大、就學、進入社會的關鍵時段，提出相應的社會支持政策。

賴清德依「0-6 歲」、「6-18 歲」、「18-22 歲」三個不同需求的年齡層規劃。

「​ 0-6 歲：國家一起養 2.0」：擴大公共化及準公共化的托育量能，減輕 0-2 歲家長的托育負擔。以第一胎為例，使用公托的家庭每個月補助提升到 7,000 元，如果是準公共托嬰或保母服務，每個月補助提升至 13,000 元。其他措施如公共幼兒園寒暑假服務，延長平日托育時間，增設定點臨托場所，保障托育人員薪資待遇，實施彈性育嬰假，鼓勵企業增設幼兒園等。

「6-18 歲：多元均優教育環境，成就每個兒少」：落實高中職免學費，連結國中端及大學端合作，引導社區發展及就近就學；建立友善校園環境、建立數位公民素養與數位學習支持系統；推動雙語教育，落實英語友善學習環境。

​為照顧孩子的身心健康，賴清德指，未來要積極落實年輕族群心理健康支持方案，研擬增設「身心適應假」。為特教生設計特殊課程與教學方式，投注資源協助特殊教育，並降低師生比。

「18到22歲：投資青年生涯，支持多元發展」：在生涯轉銜的的重要階段，賴情得承諾由政府投資，制定「青年政策白皮書」。細節如擴大投資高等及技職教育、減輕高教學費負擔、投資教研⼈才、提升高教國際競爭力、設立百億學生海外圓夢基金、培育多元產業技術⼈才。

​在就業方面，持續強化青年工作者的權益保障、完成最低工資法立法、補助在職青年參與職訓、強化非典型就業勞工權益、支持青年創新創業。賴清德表示，為了回應青年世代的居住需求，將全力推動「居住三對策」，推動「囤房稅 2.0」、「協助百萬租屋家戶」計畫、精進「青年安心成家優惠貸款」。

賴清德強調，投資年輕人的未來，就是投資台灣的未來。「我挺你，你做自己，台灣會更好！」​
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更新時間 : 2023-09-12 20:56 GMT+08:00

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