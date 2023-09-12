Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

「直把杭州作汴州」中國人民日報誤引亡國詩宣傳亞運 網友：欺負聖上沒文化？

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/12 17:29
（圖／截自Ｘ平台李老師不是你老師帳號）

（圖／截自Ｘ平台李老師不是你老師帳號）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）2023年亞洲運動會（亞運）將於22日在杭州登場，中國大內宣卻踢到鐵板，官媒人民日報11日貼文引據杭州相關詩詞《題臨安邸》，不料卻成了「反宣傳」。這詩說的明明是亡國恨與醉生夢死，網友一片愕然。

推特Ｘ帳號李老師不是你老師分享截圖，人民日報微博官方帳號11日以 #跟著課文看杭州 標籤，發布了亞運宣傳短片，影片中引用多首歌頌杭州之美的詩詞，但「暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州。」以及「畢竟西湖六月中，風光不與四時同。」兩首詩句，卻令人皺了眉頭。

《題臨安邸》全文：

山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？
暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州。

此詩是由南宋詩人林升所作，杭州即是南宋京城。詩人諷刺北宋亡國後，南宋當政者苟且偏安，縱情聲色，驕奢淫逸，在笙歌曼舞下過著虛偽的太平盛世，對外屈膝，卻不思收復失地，是經典的諷諭詩。

詩是好詩，也收錄在中國小學教材中，但放在宣揚國威的國際運動盛事，怎麼看都不對勁。不僅如此，影片中另一首詩，也非常「政治不正確」。

宋代楊萬里的《曉出淨慈寺送林子方》全文：

畢竟西湖六月中，風光不與四時同。
接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅。

此詩描寫的是杭州西湖的美景，乍看並無雷，但中國數字時代引述網友說法，句中可是暗含「六四」，冒了當局者的大不韙。

有網友忍不住奚落，「這到底是欺負聖上沒文化，還是喉舌自身文化功底低。」不少人也揶揄，「傷害了我的民族感情。」此乃諷刺極具爭議的《治安管理處罰法》修訂草案，其明文規定，穿著或散布「傷害中華民族感情」的服飾或言論，都會被入罪，是箝制自由的又一項舉措。

果不其然，人民日報自我審查，緊急刪除貼文與影片，微博討論被清洗得乾乾淨淨，不留痕跡，想跟著課文看杭州，也無從看起了。

「直把杭州作汴州」中國人民日報誤引亡國詩宣傳亞運 網友：欺負聖上沒文化？
（圖／截自Ｘ平台李老師不是你老師帳號）
中國
亞運
杭州
亞洲運動會
題臨安邸

相關新聞

〈財經主筆室〉核廢水讓民眾對海鮮失信心　亞洲鄰國及日本經濟都受重創
〈財經主筆室〉核廢水讓民眾對海鮮失信心　亞洲鄰國及日本經濟都受重創
2023/09/11 15:36
兩岸開戰能作壁上觀嗎？印度勢將被捲入的理由
兩岸開戰能作壁上觀嗎？印度勢將被捲入的理由
2023/09/11 14:07
拜登：中國經濟困境不會導致侵略台灣　其能力恐不及以往
拜登：中國經濟困境不會導致侵略台灣　其能力恐不及以往
2023/09/11 13:46
G20首日就達共識？《新德里宣言》遭批無建樹　FT報導：中國反對美國2026年接任輪值主席
G20首日就達共識？《新德里宣言》遭批無建樹　FT報導：中國反對美國2026年接任輪值主席
2023/09/09 21:25
兩岸開戰必傷美企 美國眾議院邀華爾街企業鉅子台海戰爭兵推
兩岸開戰必傷美企 美國眾議院邀華爾街企業鉅子台海戰爭兵推
2023/09/09 11:06

更新時間 : 2023-09-12 20:56 GMT+08:00

最受歡迎

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」
反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」
富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數
富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數
韓劇「走進你的時間」安孝燮中年造型遭批像流浪漢　導演：已知會被指責
韓劇「走進你的時間」安孝燮中年造型遭批像流浪漢　導演：已知會被指責
2023富邦證券G！POP流行音樂節　9/9「證悍」登場
2023富邦證券G！POP流行音樂節　9/9「證悍」登場
台灣文策院新任院長出爐！兼具文創金融背景
台灣文策院新任院長出爐！兼具文創金融背景
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
台灣第一人！李鴻其導演處女作奪威尼斯「未來之獅獎」 激動認愛《浪姐3》女星
台灣第一人！李鴻其導演處女作奪威尼斯「未來之獅獎」 激動認愛《浪姐3》女星