「直把杭州作汴州」中國人民日報誤引亡國詩宣傳亞運 網友：欺負聖上沒文化？

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）2023年亞洲運動會（亞運）將於22日在杭州登場，中國大內宣卻踢到鐵板，官媒人民日報11日貼文引據杭州相關詩詞《題臨安邸》，不料卻成了「反宣傳」。這詩說的明明是亡國恨與醉生夢死，網友一片愕然。

推特Ｘ帳號李老師不是你老師分享截圖，人民日報微博官方帳號11日以 #跟著課文看杭州 標籤，發布了亞運宣傳短片，影片中引用多首歌頌杭州之美的詩詞，但「暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州。」以及「畢竟西湖六月中，風光不與四時同。」兩首詩句，卻令人皺了眉頭。

《題臨安邸》全文：

山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？

暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州。

此詩是由南宋詩人林升所作，杭州即是南宋京城。詩人諷刺北宋亡國後，南宋當政者苟且偏安，縱情聲色，驕奢淫逸，在笙歌曼舞下過著虛偽的太平盛世，對外屈膝，卻不思收復失地，是經典的諷諭詩。

詩是好詩，也收錄在中國小學教材中，但放在宣揚國威的國際運動盛事，怎麼看都不對勁。不僅如此，影片中另一首詩，也非常「政治不正確」。

宋代楊萬里的《曉出淨慈寺送林子方》全文：

畢竟西湖六月中，風光不與四時同。

接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅。

此詩描寫的是杭州西湖的美景，乍看並無雷，但中國數字時代引述網友說法，句中可是暗含「六四」，冒了當局者的大不韙。

有網友忍不住奚落，「這到底是欺負聖上沒文化，還是喉舌自身文化功底低。」不少人也揶揄，「傷害了我的民族感情。」此乃諷刺極具爭議的《治安管理處罰法》修訂草案，其明文規定，穿著或散布「傷害中華民族感情」的服飾或言論，都會被入罪，是箝制自由的又一項舉措。

果不其然，人民日報自我審查，緊急刪除貼文與影片，微博討論被清洗得乾乾淨淨，不留痕跡，想跟著課文看杭州，也無從看起了。



（圖／截自Ｘ平台李老師不是你老師帳號）