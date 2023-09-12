超思巴西蛋可放逾４個月惹議 農業部：標示錯誤 台農蛋品回收下架

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）超思進口巴西雞蛋爭議持續延燒，農業部防檢署日前稱巴西雞蛋最晚5月30日裝船，但是如今還能在台灣市面上看見，保存期限甚至到10月5日，引發爭議。農業部經清查後證實，從巴西進口雞蛋最後一批的有效期限為9月24、25及27日，目前都在有效期內，市面出現10月5日是洗選廠錯標，將全面從通路上下架。

農業部表示，進口雞蛋的有效期限依照運輸過程的控溫條件而有差異，依據的是出口國來源場的標示。就該批巴西雞蛋而言，有效期限依照當地來源場的標示最長為4個月，到期日是以巴西雞蛋來源場的包裝日為計算起始日，經巴西來源場評估運輸過程全程冷鏈與包裝完整性都可確定而訂定，因此送到台灣販售時，有效期限會以此為準。

經清查後，專案進口的巴西雞蛋最後一批的有效期限分別是9月24日、9月25日和9月27日，因此目前所有巴西雞蛋都在有效期限內，至於市面上有民眾發現來自巴西的盒裝雞蛋的有效期限為10月5日，此為最後一批進口之巴西雞蛋，洗選蛋品業者今日已確認標示錯誤，全面從通路上下架。

（圖／食藥署）

針對洗選蛋品業者標示錯誤一案，食藥署副署長林金富表示，食藥署已會同高雄市政府衛生局及屏東縣政府衛生局於9月11日派員至台農蛋品有限公司稽查，經查該批「台農洗選蛋(雞蛋) 」產品使用之原料蛋尚在效期內(2023年9月24日)。但業者以洗選日期加1個月為有效日期 (標示製造日期2023年9月6日、有效日期2023年10月5日)，與提供之食品及相關產品輸入許可通知有效日期2023年9月24日資訊不相符，涉違反食品安全衛生管理法。

林金富進一步說明，若稽查後發現雞蛋製造商的標示不實，，則違反食安法第28條，依食安法第45條處4萬元至400萬元罰鍰。違規產品依食安法第52條規定應限期回收改正，改正前不得繼續販售，屆期未遵行者，沒入銷毀之。

（圖／食藥署）