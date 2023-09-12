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超思巴西蛋可放逾４個月惹議 農業部：標示錯誤 台農蛋品回收下架

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/12 17:27
食藥署會同高雄市政府衛生局及屏東縣政府衛生局派員至台農蛋品有限公司稽查，經查該批「台農洗選蛋(雞蛋) 」標示錯誤。（圖／食藥署）

食藥署會同高雄市政府衛生局及屏東縣政府衛生局派員至台農蛋品有限公司稽查，經查該批「台農洗選蛋(雞蛋) 」標示錯誤。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）超思進口巴西雞蛋爭議持續延燒，農業部防檢署日前稱巴西雞蛋最晚5月30日裝船，但是如今還能在台灣市面上看見，保存期限甚至到10月5日，引發爭議。農業部經清查後證實，從巴西進口雞蛋最後一批的有效期限為9月24、25及27日，目前都在有效期內，市面出現10月5日是洗選廠錯標，將全面從通路上下架。

農業部表示，進口雞蛋的有效期限依照運輸過程的控溫條件而有差異，依據的是出口國來源場的標示。就該批巴西雞蛋而言，有效期限依照當地來源場的標示最長為4個月，到期日是以巴西雞蛋來源場的包裝日為計算起始日，經巴西來源場評估運輸過程全程冷鏈與包裝完整性都可確定而訂定，因此送到台灣販售時，有效期限會以此為準。

經清查後，專案進口的巴西雞蛋最後一批的有效期限分別是9月24日、9月25日和9月27日，因此目前所有巴西雞蛋都在有效期限內，至於市面上有民眾發現來自巴西的盒裝雞蛋的有效期限為10月5日，此為最後一批進口之巴西雞蛋，洗選蛋品業者今日已確認標示錯誤，全面從通路上下架。

超思巴西蛋可放逾４個月惹議 農業部：標示錯誤 台農蛋品回收下架（圖／食藥署）

針對洗選蛋品業者標示錯誤一案，食藥署副署長林金富表示，食藥署已會同高雄市政府衛生局及屏東縣政府衛生局於9月11日派員至台農蛋品有限公司稽查，經查該批「台農洗選蛋(雞蛋) 」產品使用之原料蛋尚在效期內(2023年9月24日)。但業者以洗選日期加1個月為有效日期 (標示製造日期2023年9月6日、有效日期2023年10月5日)，與提供之食品及相關產品輸入許可通知有效日期2023年9月24日資訊不相符，涉違反食品安全衛生管理法。

林金富進一步說明，若稽查後發現雞蛋製造商的標示不實，，則違反食安法第28條，依食安法第45條處4萬元至400萬元罰鍰。違規產品依食安法第52條規定應限期回收改正，改正前不得繼續販售，屆期未遵行者，沒入銷毀之。

超思巴西蛋可放逾４個月惹議 農業部：標示錯誤 台農蛋品回收下架（圖／食藥署）
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更新時間 : 2023-09-12 20:56 GMT+08:00

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