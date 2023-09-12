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順應國際趨勢提高ESG評等透明度　集保結算所發布「ESG評等機構行為準則」草案

By 台灣英文新聞
2023/09/12 17:25
照片由集保結算所提供

照片由集保結算所提供

自2020年起，集保結算所「投資人關係整合平台(ESG IR平台)」開始提供臺灣上市櫃公司之ESG評等資訊，並逐步擴大ESG評分數據範圍。除我國證交所及櫃買中心之公司治理評鑑分數外，截至目前已提供FTSE Russell、ISS ESG、Moody’s、MSCI、S&P Global及 Sustainalytics等全球指標性六大ESG評等資訊供發行公司及投資人參考，同時並提供責任投資篩選工具等多項服務，持續推動整體市場對於ESG的重視。

集保結算所配合金管會2023年3月28日發布「上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)」，參考國際證券管理機構組織（IOSCO）訂定之「ESG評等與數據產品提供者最終報告」，及日本金融廳發布之「ESG評等與數據提供單位相關之行為守則」，並考慮臺灣市場的實務狀況及國際趨勢發展，制定「臺灣集中保管結算所股份有限公司ESG評等機構行為準則(草案)」，將要求ESG IR平台合作之ESG評等機構配合聲明遵循，希望能有助於提高業者提供ESG評等資訊之品質與透明度，同時加強與相關利害關係人的溝通合作，進一步促進臺灣上市櫃公司的永續發展。

集保結算所陳德鄉總經理表示， ESG評等迄今已被廣泛應用於投資流程或金融產品開發，市場參與者也更加關注如何提高ESG評等的品質與透明度等議題，集保結算所制定此行為準則是順應國際趨勢，朝向更加永續、透明和負責任的方向邁進的重要一步。集保結算所未來也將持續與各市場參與者尋求合作機會，提供更豐富且優質的ESG資訊，並協助推動企業重視ESG實踐，共同促進臺灣資本市場的發展與進步。

本準則草案包括7項原則及31項實務建議，涵蓋研究品質、獨立性與利益衝突、透明度、保密義務、人力資源、ESG評等機構與受評企業互動，以及ESG評等可用性等議題，相關中英文版本已於集保結算所官網及ESG IR平台網站公布，期間自9月12日起至10月11日止，歡迎各利害關係人於期間內以電子郵件方式表達相關意見。集保結算所將充分考慮利害關係人意見修訂準則後正式發布，並陸續要求合作之ESG評等機構配合聲明遵循。

草案公布網址：https://irplatform.tdcc.com.tw/

更新時間 : 2023-09-12 20:55 GMT+08:00

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