中華電信獲亞元雜誌（Asiamoney）台灣電信類最傑出公司殊榮

國際知名財經媒體《亞元雜誌》(Asiamoney)近日揭曉「 2023年亞洲傑出企業」(2023 Asiamoney Asia’s Outstanding Companies)調查評比結果，中華電信在台灣電信產業中脫 穎而出，獲得「台灣最傑出公司-電信服務類」殊榮(Most Outstanding Company in Taiwan - Communication Services Sector)，成為唯一獲得此獎項的電信業者； 這是近期中華電信繼於FinanceAsia（亞洲金融） 財經雜誌「2023 亞洲最佳企業評選」囊括多項大獎後， 再次榮獲國際知名媒體專業獎項，彰顯其高品質的電信服務、 卓越的治理績效及永續品牌形象受到國際投資人高度肯定。

《亞元雜誌》每年舉辦「亞洲傑出企業評選」，今年共邀請1, 225位基金經理人、投信分析師、銀行及信評機構，針對亞洲企業 就財務表現、管理績效、 投資人關係及企業社會責任等面向之整體表現進行綜合評選， 從亞洲12個市場中票選出最傑出的企業。 中華電信董事長郭水義表示：「非常感謝國際專業投資人的肯定， 中華電信身為臺灣電信產業領航者，致力以公司四個ABC的豐富資 產/資源（客戶夥伴資產、科技平台資產、基礎網路資產、 優質人才資產），打造客戶信賴的數位生態系統， 賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴， 本次獲獎，是對公司深耕成果的最大鼓勵，未來我們會持續創新， 繼續為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值， 努力成為數位生態系統賦能者的領導品牌。」

中華電信總經理林昭陽指出， 中華電信能在變動的環境下維持臺灣市場領先地位， 是因為對於服務品質及價值創造絕不妥協，以5G行動網路為例， 國際權威機構OPENSIGNAL 2023年7月公布「台灣行動網路體驗報告」， 中華電信獨獲5G涵蓋、整體行動涵蓋及4項網速冠軍， 是國內唯一榮獲國際權威機構認證的5G涵蓋、網速雙冠王， 行動涵蓋與網速全台第一；不僅如此， 今年5月OPENSIGNAL首次發布「 全球5G及整體涵蓋深入報告」中，中華電信除了拿下「 5G涵蓋體驗」和「整體涵蓋體驗」指標全台第一， 更在全球224個行動業者中分別排名第五及第六，「 整體涵蓋體驗」指標更榮獲亞洲第一， 展現中華電信行動網路涵蓋之服務品質位居全球頂尖電信業者地位。 此外，中華電信具備堅強的技術研發實力及服務創新技術， 在市場競爭中能夠充分展現優勢與韌性， 因而能持續創造亮眼的財務及營運績效，深得客戶及投資人信賴。

郭水義董事長強調，除了「價值創造」，公司也致力打造永續體質、 接軌國際。在永續環境面，中華電信為全球再生能源倡議RE100 的重要成員，並通過國際氣候變遷權威組織-科學基礎減碳目標倡議 (SBTi)溫室氣體近程減量目標驗證，具體承諾2040年達到 全公司100%使用再生能源、2050年前達成全面淨零排放目標 ；同時，率先台灣業者響應聯合國倡議，承諾於2030年達成生物 多樣性的淨正向影響(Net Positive Impact, NPI)與實現無淨毀林(No Net Deforestation, NND)目標，與世界同行。在永續治理面， 公司持續強化董事會職能， 已於近期將風險管理委員會提升為董事會功能性委員會位階，並將「 策略委員會」更名為「永續發展暨策略委員會」， 進一步擴大董事參與重要ESG及風險管理議題， 力求成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。

中華電信強調，公司的服務品質、企業經營、 治理績效及品牌形象受到國際肯定，是公司全體同仁齊心協力、 共同打拼的成果，未來公司會持續秉持永遠走在最前面的經營理念， 技術創新賦能數位生態圈，助力產業成長發展，打造科技台灣， 齊心成就幸福之島。