小志工穿消防裝備快站不住了　國家防災日心體驗抗震三口訣

每年9月21日為921大地震週年紀念日， 也是國家防災日，為提升全民防災意識及應變能力， 新北市志願服務推廣中心帶領30位家庭志工， 到新北市消防局第一大隊板橋消防分隊體驗一日親子義消活動， 除認識消防車、穿戴消防裝備及防火逃生外， 也實地演練地震來時保命三步驟「趴下、掩護、穩住」等防護要領， 小朋友覺得上了寶貴的一課。

這項名為「家庭志工一日服務心體驗-全家救in us」活動，由板橋消防分隊的隊員洪紹惟擔任講師， 先為家庭志工詳細介紹消防車輛功能和應用， 接著小志工們體驗穿戴消防裝備，紛紛揹起氧氣瓶， 除感受到消防器材的重量，也體會到了消防人員、 義消等打火兄弟在火線救援時所需的體力和耐力。 小志工昊昊穿戴完後大喊道:「好重喔!我快站不住了！」

防災教育為活動中的重要環節， 講師和消防隊員透過生動的示範和互動，分別介紹火災、 地震及水域活動的特性和危險， 並教導應對這些危機的基本知識和方法，例如當地震來時， 要記得抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」等防護要訣， 以減輕在地震來時所受到的衝擊和傷害。

全家一起出動參加活動的廖媽媽表示， 平時很少有機會實際了解消防人員和義消的工作內容和辛勞， 這次活動體驗讓家人都深刻體認各項災難的應變， 也對所有救難人員更加敬佩。

社會局社區發展與婦女福利科長蘇惠君表示，在國家防災日前夕， 結合志願服務與安全教育，不僅讓民眾學習防災知識， 亦可體會消防人員的工作除了救火，還有其他緊急救護等。 新北市現有13個區正在進行義消志工招募，有意願參與者， 歡迎與志推中心聯絡，服務專線29819090。