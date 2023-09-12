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新北好師榮耀杏壇！新北市2023年度優良教育人員表揚典禮

By 台灣英文新聞
2023/09/12 17:18
頒發「校長領導卓越獎」獎，侯友宜市長(左)、北大高中退休校長施雅慧(右)。(照片來源：新北市教育局提供)

頒發「校長領導卓越獎」獎，侯友宜市長(左)、北大高中退休校長施雅慧(右)。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市教育局今（12）日舉辦「新北市2023年度優良教育人員表揚典禮」，今年度共有特殊優良教師39位、校長領導卓越獎6位、優良特教人員18位、資深優良教師2,369位(服務屆滿40年35位、30年472位、20年1,074位、10年788位)，總計2,432人，共190位教師代表到場接受市長表揚。

市長侯友宜表示，教育是遼闊無垠的夢田，慶幸有老師的辛勤耕耘，喚來春風雨露，滋潤著欣欣幼苗，長成大樹。在社會中，教師是學生成長的明燈，在學校裡，教師是學生認知的啟蒙，教師們的無私奉獻，帶領莘莘學子邁向希望。近三年疫情的侵襲，特別感謝所有老師在教育崗位上悉心奉獻，無懼疫情影響，堅持教育品質，運用e世代能力，高效率架構線上教學機制，學生學習不中斷，達成「停課不停學」的不可能任務，見證新北教師的堅持與韌性。

侯市長也強調，新北市自2019年以來，連續6年教育預算年年成長，從2019年555億，到2024年已超過740億，增加185億，約三分之一；且自2021年開始連續4年全國第一，教育預算不只是全國最多，還要依據學校需求逐年持續成長，展現新北重視孩子的決心，市府更要做老師最強而有力的後盾。

新莊國中張美蓮教師不但獲選為今年新北市「特殊優良教師」，也榮獲教育部師鐸獎，美蓮老師秉持「教師是最有福報的工作」，用專業和熱誠投入教育現場，從事育人培才的工作，影響著無數學生的生命，散播正面的力量，在教育場域激發出更多的火花，用愛與關懷，幫助孩子找到自己的方向，是初心也是目標。

「校長領導卓越獎」代表北大高中退休校長施雅慧致詞時表示，遭遇困境時，提醒自己，所有的機會和挑戰，都將是學校發展的養分。「教育是生命影響生命的歷程」，校長領導的生涯發展是一段築夢追夢的歷程，盡力照顧與我們相遇的親師生，幫助他們身心安頓、創造美好人生，進而將勇氣凝聚成一股正向的力量，挑戰許多艱鉅的任務。

服務屆滿40年的中和高中黃玉真老師，是「資深優良教師」代表，自畢業後即進入教育界從事教育工作擔任國文教師，並以第二專長—諮商輔導專業，結合文學與心理輔導，陪伴引導青少年成長，曾榮獲內政部、衛福部、台北市等志願服務績優金質獎。玉真老師秉持「信望愛」及「教育是人影響人的工作，不只是教師影響學生，學生也影響著教師。」的教育理念，感謝師生之間，創造一種善美的緣分。

教育局表示，新北市近年來投入全國最多的經費，持續營造頂尖教育環境，充分展現新北重視孩子適性發展，引領學子盡情發揮才能、實現夢想的決心。新北市也將持續提供最豐沛的教育資源，讓教師可以心無旁騖地在專業領域發光發熱。謹藉此機會向所有無私奉獻、作育英才的教師祝賀，謝謝您們的付出與努力，造就新北教育的卓越成功。

新北好師榮耀杏壇！新北市2023年度優良教育人員表揚典禮

頒發「特殊優良教師」獎，侯友宜市長(左)，新莊國中張美蓮教師(右)。(照片來源：新北市教育局提供)

新北好師榮耀杏壇！新北市2023年度優良教育人員表揚典禮

頒發「資深優良教師」獎，侯友宜市長(左)，中和高中黃玉真老師服務40年(右)。(照片來源：新北市教育局提供)

更新時間 : 2023-09-12 20:55 GMT+08:00

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