新北好師榮耀杏壇！新北市2023年度優良教育人員表揚典禮

新北市教育局今（12）日舉辦「新北市2023年度優 良教育人員表揚典禮」，今年度共有特殊優良教師39位、 校長領導卓越獎6位、優良特教人員18位、資深優良教師2, 369位(服務屆滿40年35位、30年472位、20年1, 074位、10年788位)，總計2,432人，共190位教師 代表到場接受市長表揚。

市長侯友宜表示，教育是遼闊無垠的夢田，慶幸有老師的辛勤耕耘， 喚來春風雨露，滋潤著欣欣幼苗，長成大樹。在社會中， 教師是學生成長的明燈，在學校裡，教師是學生認知的啟蒙， 教師們的無私奉獻，帶領莘莘學子邁向希望。近三年疫情的侵襲， 特別感謝所有老師在教育崗位上悉心奉獻，無懼疫情影響， 堅持教育品質，運用e世代能力，高效率架構線上教學機制， 學生學習不中斷，達成「停課不停學」的不可能任務， 見證新北教師的堅持與韌性。

侯市長也強調，新北市自2019年以來，連續6年教育預算年年成長 ，從2019年555億，到2024年已超過740億，增加185億 ，約三分之一；且自2021年開始連續4年全國第一， 教育預算不只是全國最多，還要依據學校需求逐年持續成長， 展現新北重視孩子的決心，市府更要做老師最強而有力的後盾。

新莊國中張美蓮教師不但獲選為今年新北市「特殊優良教師」， 也榮獲教育部師鐸獎，美蓮老師秉持「教師是最有福報的工作」， 用專業和熱誠投入教育現場，從事育人培才的工作， 影響著無數學生的生命，散播正面的力量， 在教育場域激發出更多的火花，用愛與關懷， 幫助孩子找到自己的方向，是初心也是目標。

「校長領導卓越獎」代表北大高中退休校長施雅慧致詞時表示， 遭遇困境時，提醒自己，所有的機會和挑戰， 都將是學校發展的養分。「教育是生命影響生命的歷程」， 校長領導的生涯發展是一段築夢追夢的歷程， 盡力照顧與我們相遇的親師生，幫助他們身心安頓、創造美好人生， 進而將勇氣凝聚成一股正向的力量，挑戰許多艱鉅的任務。

服務屆滿40年的中和高中黃玉真老師，是「資深優良教師」代表， 自畢業後即進入教育界從事教育工作擔任國文教師，並以第二專長— 諮商輔導專業，結合文學與心理輔導，陪伴引導青少年成長， 曾榮獲內政部、衛福部、台北市等志願服務績優金質獎。 玉真老師秉持「信望愛」及「教育是人影響人的工作， 不只是教師影響學生，學生也影響著教師。」的教育理念， 感謝師生之間，創造一種善美的緣分。

教育局表示，新北市近年來投入全國最多的經費， 持續營造頂尖教育環境，充分展現新北重視孩子適性發展，引領學子 盡情發揮才能、實現夢想的決心。 新北市也將持續提供最豐沛的教育資源， 讓教師可以心無旁騖地在專業領域發光發熱。 謹藉此機會向所有無私奉獻、作育英才的教師祝賀， 謝謝您們的付出與努力，造就新北教育的卓越成功。

頒發「特殊優良教師」獎，侯友宜市長(左)，新莊國中張美蓮教師(右)。(照片來源：新北市教育局提供)

頒發「資深優良教師」獎，侯友宜市長(左)，中和高中黃玉真老師服務40年(右)。(照片來源：新北市教育局提供)