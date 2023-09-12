臺灣證券交易所：全體上市公司112年8月份當月營收較111年同期衰退7.93％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司(含創新板公司)分別計904家及78家，共計982家皆已於112年9月11日前完成112年8月營收申報作業。

證交所表示，依據上市公司公告112年8月營收顯示，本（8）月份全體上市公司營收總計3兆881億元，較111年同期衰退2,661億元（-7.93%），營收成長公司共419家，衰退公司共563家。另累計1至8月全體上市公司營收總計23兆4,713億元，較111年同期衰退2兆9,548億元（-11.18%），營收成長公司共346家，衰退公司共636家（相關資料詳如附表）。

證交所表示，全體上市公司112年8月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、觀光餐旅業及綠能環保業，衰退趨勢之主要產業為航運業、運動休閒業及油電燃氣業。全體上市公司1至8月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為觀光餐旅業、汽車工業及生技醫療業，衰退趨勢產業為航運業、塑膠工業及油電燃氣業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（8）月份營收成長較大之產業，建材營造業因建案完工認列工程收入，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，綠能環保業主係工程案件陸續開工按進度認列收入，致本月較111年同月成長；當（8）月份營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，運動休閒業因市場通路庫存調整，油電燃氣業因通膨致需求低迷，致本月較111年同月營收衰退。

全體上市公司累計至112年8月營收成長較大之產業，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，汽車工業因車用晶片供應及航運問題緩解，生技醫療業受惠學名藥外銷市場及醫美等業務增加，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，塑膠工業因總體經濟衰退，下游廠商調節庫存且產品價格下跌，油電燃氣業因通膨致需求低迷，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。