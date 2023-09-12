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電動車主有福！E-HERO移動充電機器人不用搶車位、快充超有感 還能共享創造現金流

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/09/12 17:06
全達國際今（12）日舉行「E-HERO移動充電機器人」發表會（圖／台灣英文新聞）

全達國際今（12）日舉行「E-HERO移動充電機器人」發表會（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北採訪報導）為解決電動車日與俱增的充電需求， 全達國際今（12）日推出台灣首座「E-HERO移動充電機器人」，創新短時快充、APP預約服務、無須特定車位等設計，不僅將車主從固定充電樁的限制中解放，也提升營運商的周轉率，還能為持有者創造現金流。

全達國際董事長凃俊榮3年來積極進軍電動車相關領域，了解車主、營運商、坊間與供電方的需求與考量，整合資源推出全方位充電樁及充電機器人設備租賃方案，目標3年全台佈建600支快速充電樁，使停車格更有效利用，而且不用大幅改裝電力加裝快充站，讓電能的管理與利用更有效率。

凃俊榮指出，歐盟建議兩台電動車需要一支充電樁，目前台灣電動車約3.6萬台，然而公共充電樁僅7800支，其中快充僅有1700 支。充電基礎建設建置緩慢，主要是因為社區老舊、快充成本高、申裝過程冗長以至管委會不願意裝設。

全達創新解決方案「E-HERO移動充電機器人」，採直流快充技術，10分鐘可充15度電，30分鐘便可充到8成電，不論短程還是長途需求，都可大大縮短車主等候時間；此外機器人更具備140kW充電能力，單天可服務8-10輛電動車，提升車位的周轉率，營運商收益也顯著提升。

「E-HERO移動充電機器人」無需額外改建停車場電路和配電設施，還可自行偵測前往電動車所在地，不僅節省建置成本、解決公共充電樁設置難題，營運方還可以結合地區電動車增減及時間區間車流變化，彈性調度機器人，在熱點增設機器人滿足浮動需求。車主無須搶受制於充電樁車格，營運商因時因地制宜，也能避免住戶與管委會為建置充電樁的爭議。

不僅如此，結合由大宇資和安瑞共同開發的「共享充電樁」APP，車主可以提前預約充電服務，還能線上支付，一鍵搞定；此外，APP可整合管理家中資源，並設定分享「E-HERO移動充電機器人」，向其他使用者分享充電樁，收取充電費或停車費，為機器人擁有者創造金流，APP將公私充電樁網路集合，最大化呈現充電資源，也是車主一大福音。

「E-HERO移動充電機器人」不僅具備車輛充電功能，還可化身小型智慧儲能系統，作為社區與家中的緊急備援用電，還能彈性調度電力，發揮「離峰時儲電，尖峰時供電」的最佳用途，減少對公共電網的依賴，可為相當全方位、永續的創新問題解決方案。
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更新時間 : 2023-09-12 20:55 GMT+08:00

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