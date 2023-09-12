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美國警告勿與北韓進行武器交易　俄羅斯：不重要

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/12 17:02
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）（圖／路透社SPUTNIK）

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）（圖／路透社SPUTNIK）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓領導人金正恩已於今（12）日抵達俄羅斯，在朝俄首腦會談舉行之際，俄羅斯暗示，俄方將可能不履行聯合國對北韓的制裁。

韓聯社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今日表示，金正恩及普丁將在東方經濟論壇（EEF）結束後的數日內，在俄羅斯遠東地區舉行一對一首腦會談。

另外，就聯合國安理會相關問題，培斯科夫表示正在與北韓進行合作，並說道：「如果有必要，我們有準備向北韓同志討論聯合國對北韓制裁的問題」。

外電預測，透過此次朝俄首腦會談，北韓可能向俄羅斯提供武器，以此換取俄羅斯的尖端技術以及糧食援助。

但根據聯合國安理會對北韓的制裁決議，任何國家都禁止與北韓進行武器或軍事技術交易，更何況俄羅斯還是聯合國安理會常任理事國。

俄羅斯脫離聯合國對北韓制裁，與北韓進行武器交易的憂慮越來越深。對此，美國前一天警告，若俄羅斯與北韓進行武器交易，將進行追加制裁。

培斯科夫則對此回應，對美國的警告不感興趣，並強調：「在與包含北韓在內的鄰國關係中，對我們來說重要的不是美國的警告，而是兩國的利益」。

培斯科夫透露，在朝俄會談中，金正恩及普丁將就兩國關係與地區、世界舞台展開對話，會談結束後將進行晚宴，但沒有舉行記者會的計畫。

另外也提及，普丁與中國國家主席習近平也將在年底前進行「接觸」。

此外，據國際文傳電訊社報導，俄羅斯外交部副部長安德烈 魯登科（Andrey Rudenko）表示，南韓在莫斯科設有大使館，若南韓願意，他們可以提供金正恩訪俄的相關信息。南韓是俄羅斯的貿易夥伴，兩國在東北亞和朝鮮半島的穩定方面有著共同利害關係，因此將繼續與南韓接觸。
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更新時間 : 2023-09-12 20:55 GMT+08:00

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