台灣累計6464例本土登革熱 單週爆增2127例 台北、新北個案皆有南部旅遊史

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（12）日公布上週新增2,127例登革熱本土病例，另增8例重症和3例死亡個案，其中死亡個案均為台南市的男性，於發病後1至7日內因病情惡化不幸過世。國內今年截至9月11日累計6,464例本土病例，已經跨及12 縣市，其中重災區台南市佔了5,760例。

國內上週新增2,127例登革熱本土病例，以台南市、高雄市、雲林縣等南部縣市最多，但北部地區也沒倖免，台北市松山區一名20多歲男性，9月7日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，8日就醫後通報採檢，並於昨（11）日研判確診。個案於潛伏期間有台南市活動史，所幸同住家人1位皆無症狀。

新北市今日也新增4例本土登革熱病例，為3女1男，年齡介於33至67歲間。分別居住於永和區、中和區、新莊區及汐止區，案於潛伏期間均有台南市旅遊史，發病日介於8月28日至9月8日。

為了讓市民及醫療院所主動通報，新北市政府衛生局表示，凡於發病3日內主動就醫並告知旅遊史，經確診登革熱的市民可獲得禮卷500元，臨床醫師可獲得獎金2,500元，請民眾及醫療院所提高警覺，主動就醫通報，

依據疾管署統計，國內上週(今年9月5日至9月11日)新增2,127例登革熱本土病例，個案居住地為台南市(1,971例)、高雄市(86例)、雲林縣(38例)、嘉義縣(7例)、桃園市(5例)、台北市、台中市及屏東縣(各4例)、新北市(3例)、新竹縣及新竹市(各2例)、嘉義市(1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於8月14日至9月11日。

疾管署防疫醫師蘇家彬指出，3例死亡個案均為台南市男性，年齡介於40多歲至70多歲，均具有潛在疾病包括糖尿病、高血壓、神經及內分泌系統的疾病，於發病後1至7日內因病情惡化，出現心臟衰竭、休克或出血等登革熱症狀不幸過世。

國內今年截至9月11日累計6,464例本土病例，個案分布前三分別是台南市5,760例、雲林縣340例、高雄市243例；累計27例重症病例，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別為臺南市17例、雲林縣10例，另累計9例死亡病例。

疾管署提醒，本土登革熱疫情持續，隨病例數增加，重症及死亡個案也陸續出現，請民眾務必配合政府執行防治工作，落實「巡、倒、清、刷」，檢查住家周遭是否有積水處，將積水倒掉，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生，從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

此外，曾經確診登革熱、登革熱高危險群對象(如長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病或獨居、居住於偏遠地區等特定社經狀況者)，及具有流行區活動史之民眾，請留意自身健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫，並注意是否有重症警示徵象及出血徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等情況。

如為感染登革熱的患者，務必聽從醫師建議治療、服藥，補充水分並多休息，使用蚊帳或防蚊藥劑，避免再受蚊子叮咬，降低疾病傳播風險。