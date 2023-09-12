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遍地「稀土」黃金 馬來西亞擬禁稀土原料出口 保衛戰略資源

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/12 15:17
馬來西亞首相安華（圖／路透社Anwar Ibrahim）

馬來西亞首相安華（圖／路透社Anwar Ibrahim）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）馬來西亞富含可提取稀土的多種礦藏，鑒於稀土在高科技產業已成了兵家必爭資源，首相安華（Anwar Ibrahim）11日指示政府部會，儘速擬定稀土出口禁令，竭力發展稀土供應鏈。

稀土在當今高科技電子產品與再生能源科技上，扮演了重要角色。日經亞洲報導，馬來西亞蘊藏獨居石（monazite）與磷釔礦（xenotime），是可提取稀土元素的礦物。馬國13州之中，有10個州都發現了稀土，可謂挖到寶。

官方去年8月表示，吉隆坡北部的霹靂州（Perak）坐擁169萬噸的鑭系元素（lanthanide），價值202.5億美元。鑭系元素具有磁性，可用於電子、光學產品。今年7月官方指，馬國現有161萬噸非放射線稀土元素，推估到了2025年，非放射線稀土可望為GDP貢獻20.5億美元，創造7,000個就業機會。

既擁有如此珍貴資源，怎可不善加利用。安華11日在經濟發展檢討會議中，便揭櫫了馬國結合上游、中游、下游發展一條龍稀土產業的雄圖壯志，「要將稀土供應鏈留在馬來西亞。」

早早布局，洞燭機先，才能取得最大利益。在全球稀土保衛戰中，馬來西亞的步子其實已嫌慢。今年8月，中國才祭出了鎵（Gallium）與鍺（Germanium）兩項稀土出口禁令，反制美國與盟友對中國的高科技產品技術出口限制。

中國是稀土富翁，根據美國地質調查所2022年數據，其稀土出口佔全球70%，勝過美國、澳洲、緬甸與泰國。
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更新時間 : 2023-09-12 16:30 GMT+08:00

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