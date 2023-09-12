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習近平「共同富裕」願景淪空談 中國所得差距創新高

疫情封城時，中國民生凋敝，富人倒是因有錢沒地方花而愈來愈富有。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/12 13:52
北京賣場服飾攤（圖／路透社Tingshu Wang）

北京賣場服飾攤（圖／路透社Tingshu Wang）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）習近平致力促成的「共同富裕」目標，恐怕已成泡影。日經亞洲報導，中國所得差距來到有紀錄以來最大，都市中最富裕的頂端20%族群，收入足足是底層20%族群的6.3倍。

過去三年來，餐飲、飯店、娛樂等服務業因嚴苛的新冠清零措施而凋敝，今年1月終於全面解禁，但經濟復甦牛步，相關行業的收入遲遲未有起色。與此同時，旅遊禁令、封城措施使富人有錢無處花，開支少了，財富因利率上升而持續積累，更加劇了所得落差。

中國國家統計局自1985年起開始追蹤國民所得，2015年收入頂端20%是底端20%的5.3倍，接著所得差距逐漸擴大，2022年來到高峰9.2倍。2022年，最富階層收入增幅較前一年同期多4.5%，最底層則僅1.3%。

根據瑞銀資產管理公司（UBS），中國收入金字塔頂端1%的人士，現握有全國家庭財富的31%，收入差距已惡化至全球之最。儘管此比例低於印度及美國，中國富人財富增加的幅度，卻是14個受調查經濟體中最高。其中11國的頂端1%收入族群，在全國家庭財富的占比皆有所縮水。

部分人士認為，中國的債臺高築助長了貧富差距。坐擁龐大金融資產的富人與企業，多能受益於來自金融機構支付的利息，但這些金融機構其實問題重重，早該關門大吉。

若貧富不均加劇，中共難辭其咎，恐招致民怨。習近平的共同富裕大夢，旨在增加中低收入戶所能分得的企業利潤，並透過稅制與社會安全計畫促進財富重分配。然而，當局勒住私人企業以安撫社會底下階層的做法，恐適得其反，反而傷了經濟成長。
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更新時間 : 2023-09-12 16:29 GMT+08:00

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