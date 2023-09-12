文博會打造台灣最大球體影音沉浸式展演　移動式光球貝殼DOME擬巡迴演出

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2023文博會將於空總DOME打造沉浸式影音展演。

台灣文博會即將於9月22日至10月1日空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）舉行，除可看到FOCASA雙馬戲篷結合表演團隊跨場域演出、古蹟舊辦公大樓修復工程「Working in Progress X 鷹架GPU」文化科技裝置藝術，東草坪將再打造全台最大球體、超高解析度沉浸影音體驗、裸眼VR效果「FUTURE VISION LAB 2023」DOME穹頂展演實驗場。

空總C-LAB科技媒體實驗平台今年推出的DOME穹頂展演實驗場，以演算生成的數位建築外型，突破之前直徑12公尺，打造直徑15公尺全台唯一巨型移動式戶外穹頂劇場，並強化包覆式聲場及雙層影像配置構造，使內部空間擴大到能容納百人，總運算解析將達22K。



FUTURE VISION LAB 2023預告片。

DOME在外觀造型構造設計上以線性交疊並採模組化及輕量設計，以利於快速組裝與拆卸，讓外部光影配合雙層構造，產生猶如「光貝」般的意象，讓展演不限於內部演出空間，從外部仍可感受數位訊號的流動，DOME成為可參與、互動的公共藝術，觀眾也是展演互動的共創者。

場域內的展演節目將採取輪播的形式，觀眾現場排隊依序入場，演出節目共呈現4大展演單元，分別為藝術家自由投件的「開放徵件」、歷年代表作「精選策劃」、與文策院合作推出的「TAICCA Spotlight」、與加拿大SAT（Society for Arts and Technology）科技藝術中心合作的「SAT Fest」等，並於每場次開頭放映由黑川互動操刀的精彩開場影像，總計共22件作品。

作品包含《植物情人》 將黃湘玲繪製的臺灣第一本水彩古典植物繪本系列作品重新詮釋呈現 ；《彼岸 in DOME》虛構了夢境中映射的現實世界， 觀眾成為那位重生的旅客，跟隨著來自地底的信號前往彼岸；《EX O CORTEX 2.0》探討AI機器人等奇幻經驗。

「FUTURE VISION LAB 2023」DOME於文博會展期結束後巡迴演出有望，詳情請前往文博會官網查詢。