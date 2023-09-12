文博會打造台灣最大球體影音沉浸式展演　移動式光球貝殼DOME擬巡迴演出

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2023文博會將於空總DOME打造沉浸式影音展演。
台灣文博會即將於9月22日至10月1日空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）舉行，除可看到FOCASA雙馬戲篷結合表演團隊跨場域演出、古蹟舊辦公大樓修復工程「Working in Progress X 鷹架GPU」文化科技裝置藝術，東草坪將再打造全台最大球體、超高解析度沉浸影音體驗、裸眼VR效果「FUTURE VISION LAB 2023」DOME穹頂展演實驗場。
空總C-LAB科技媒體實驗平台今年推出的DOME穹頂展演實驗場，以演算生成的數位建築外型，突破之前直徑12公尺，打造直徑15公尺全台唯一巨型移動式戶外穹頂劇場，並強化包覆式聲場及雙層影像配置構造，使內部空間擴大到能容納百人，總運算解析將達22K。
FUTURE VISION LAB 2023預告片。
DOME在外觀造型構造設計上以線性交疊並採模組化及輕量設計，以利於快速組裝與拆卸，讓外部光影配合雙層構造，產生猶如「光貝」般的意象，讓展演不限於內部演出空間，從外部仍可感受數位訊號的流動，DOME成為可參與、互動的公共藝術，觀眾也是展演互動的共創者。
場域內的展演節目將採取輪播的形式，觀眾現場排隊依序入場，演出節目共呈現4大展演單元，分別為藝術家自由投件的「開放徵件」、歷年代表作「精選策劃」、與文策院合作推出的「TAICCA Spotlight」、與加拿大SAT（Society for Arts and Technology）科技藝術中心合作的「SAT Fest」等，並於每場次開頭放映由黑川互動操刀的精彩開場影像，總計共22件作品。
作品包含《植物情人》
「FUTURE VISION LAB 2023」DOME於文博會展期結束後巡迴演出有望，詳情請前往文博會官網查詢。