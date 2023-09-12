全新白蘭氏鷄精體貼首選！中秋節豪灑優惠 史上最殺

「冠廷宇宙」又進化！雙金男神劉冠廷日前傳出身分「全新升級」 喜訊，為演藝圈添上不少幸福氛圍。身為全新白蘭氏鷄精的代言人， 品牌也於第一時間送上暖心祝福，劉冠廷除了深表感動， 也吐露升格新身分的心情，「變得更為家人著想了」， 坦言家人的健康會一直放在第一位。恰逢中秋佳節將至， 劉冠廷欽點能溫和食補、顧元氣的「 全新升級白蘭氏鷄精全系列禮盒」為送禮首選， 替摯愛的家人們時刻提神補體力。

白蘭氏為突破大眾口味迷思，於第二季重磅革新推出「 全新升級白蘭氏鷄精」，升級版本更清爽順口， 主打提神補體力訴求。亦邀請實力派演員劉冠廷化身「 疲憊應援大使」擔任全新升級白蘭氏鷄精代言人， 拍攝多支形象廣告廣受好評，上市至今屢屢交出漂亮成績單。

不只有商品「全新升級」！白蘭氏深入企業廣邀試飲 近9成民眾異口同「讚」

除了破除口味迷思，白蘭氏更進一步應援各行業，將口感溫和清爽、 富含小分子蛋白質精華、 營養好吸收的全新升級白蘭氏鷄精分享給辛勞的行業工作者體驗：如 國光客運、台灣大車隊、大台北公車、果菜市場、寧夏夜市、 台北市消防局等，近9成民眾一致驚奇大讚：「 感受得到鷄精的香氣，口感卻更加清爽！」

另外，代言人劉冠廷延續百工百業應援宗旨，化身成輪班工作者、 貨運司機等角色，拍攝多支趣味形象廣告，片中一句「 迅速甩開疲憊的自己」擄獲大批粉絲的心，眾人直呼「 冠廷的演技就是這麼自然到位」、「好生動！ 這是我看過最可愛的白蘭氏廣告」、「好好笑，傳神的演技， 看了都要跟著劇情中的他一起打呵欠了啦」，佳評與口碑累積， 一舉提升品牌滲透率，相較於去年同期達雙位數成長， 足見全新品牌代言人的影響力。

中秋節大手筆寵鐵粉！白蘭氏豪祭「史上最殺優惠」! 禮盒第2件5折一次全買體貼全家健康

有鑑於上市成績告捷， 白蘭氏大方回饋廣大消費者對品牌的忠心支持，於中秋節前夕， 特別破盤祭出禮盒「第二件五折」超誘人優惠價(促銷品項與促銷期 間請參照各通路DM)，創下品牌有史以來最有誠意折扣價！ 除此之外momo電商通路也於9/8-10/1同步推出「 好康四重奏」，最高消費滿12,000元登記即再送NICONI CO多功能串烤機 (市價NT$5,480)， 超多好康就是要在中秋佳節回饋給各位鐵粉們！