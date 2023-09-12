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全新白蘭氏鷄精體貼首選！中秋節豪灑優惠 史上最殺

By 台灣英文新聞
2023/09/12 12:48
雙金男神劉冠廷為全新白蘭氏鷄精的代言人。（圖／品牌提供）

雙金男神劉冠廷為全新白蘭氏鷄精的代言人。（圖／品牌提供）

「冠廷宇宙」又進化！雙金男神劉冠廷日前傳出身分「全新升級」喜訊，為演藝圈添上不少幸福氛圍。身為全新白蘭氏鷄精的代言人，品牌也於第一時間送上暖心祝福，劉冠廷除了深表感動，也吐露升格新身分的心情，「變得更為家人著想了」，坦言家人的健康會一直放在第一位。恰逢中秋佳節將至，劉冠廷欽點能溫和食補、顧元氣的「全新升級白蘭氏鷄精全系列禮盒」為送禮首選，替摯愛的家人們時刻提神補體力。

白蘭氏為突破大眾口味迷思，於第二季重磅革新推出「全新升級白蘭氏鷄精」，升級版本更清爽順口，主打提神補體力訴求。亦邀請實力派演員劉冠廷化身「疲憊應援大使」擔任全新升級白蘭氏鷄精代言人，拍攝多支形象廣告廣受好評，上市至今屢屢交出漂亮成績單。

不只有商品「全新升級」！白蘭氏深入企業廣邀試飲 近9成民眾異口同「讚」

除了破除口味迷思，白蘭氏更進一步應援各行業，將口感溫和清爽、富含小分子蛋白質精華、營養好吸收的全新升級白蘭氏鷄精分享給辛勞的行業工作者體驗：如國光客運、台灣大車隊、大台北公車、果菜市場、寧夏夜市、台北市消防局等，近9成民眾一致驚奇大讚：「感受得到鷄精的香氣，口感卻更加清爽！」

另外，代言人劉冠廷延續百工百業應援宗旨，化身成輪班工作者、貨運司機等角色，拍攝多支趣味形象廣告，片中一句「迅速甩開疲憊的自己」擄獲大批粉絲的心，眾人直呼「冠廷的演技就是這麼自然到位」、「好生動！這是我看過最可愛的白蘭氏廣告」、「好好笑，傳神的演技，看了都要跟著劇情中的他一起打呵欠了啦」，佳評與口碑累積，一舉提升品牌滲透率，相較於去年同期達雙位數成長，足見全新品牌代言人的影響力。

中秋節大手筆寵鐵粉！白蘭氏豪祭「史上最殺優惠」! 禮盒第2件5折一次全買體貼全家健康

有鑑於上市成績告捷，白蘭氏大方回饋廣大消費者對品牌的忠心支持，於中秋節前夕，特別破盤祭出禮盒「第二件五折」超誘人優惠價(促銷品項與促銷期間請參照各通路DM)，創下品牌有史以來最有誠意折扣價！除此之外momo電商通路也於9/8-10/1同步推出「好康四重奏」，最高消費滿12,000元登記即再送NICONICO多功能串烤機 (市價NT$5,480)，超多好康就是要在中秋佳節回饋給各位鐵粉們！
劉冠廷
白蘭氏鷄精

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更新時間 : 2023-09-12 16:29 GMT+08:00

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