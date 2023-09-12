台北喜來登、台北寒舍艾美與義大利酒王酒后公會合作　國際酒評家黃筱雯親臨挑選、品飲10萬元紅酒

台北喜來登與台北寒舍艾美攜手歐盟農業認證D.O.C.G、義大利美食教育中心CLUBalogue以及義大利酒王酒后官方公會，10月3日起由米其林一星主廚許宏德帶領的「請客樓」、米其林一星牛排館顧問吳小芳率領的「安東廳」，以及前澳門米其林三星粵菜顧問謝錦松執掌的「寒舍食譜」舉辦30場Barolo義大利酒王餐宴(Grandi Vini d'Italia By Xiaowen)、體驗超過800款義大利四大產區Barolo酒王、雙酒后、西西里火山的紅酒。

酒款皆由「全球百大厲害舌頭」國際酒評家黃筱雯老師精心挑選、且皆為最高特級葡萄園Me.G.A.等級。每場餐會皆可品飲超過10款以上不重複、市價近10萬元的活動酒款，即日起開放預訂。詳情及預訂請洽台北喜來登大飯店02 2321 1818，台北寒舍艾美酒店02 6622 8018。

「Barolo義大利酒王餐宴」再度登場、感受酒王酒后及西西里魅力

寒舍集團舉辦「Barolo義大利酒王餐宴」已邁入第二年，今年擴大規模集結集團旗下三間餐廳：台北喜來登「請客樓」、「安東廳」以及台北寒舍艾美「寒舍食譜」舉辦各10場餐酒會。以川揚料理見長的米其林一星餐廳「請客樓」搭配有著「王者之酒，酒中之王」美譽的「巴洛羅產區」(Barolo D.O.C.G.)產區紅酒，是十九世紀專屬義大利國王的御飲酒款產區。「安東廳」與「寒舍食譜」則可品飲有「雙酒后」美名的「芭芭瑞絲科產區」(Barbaresco D.O.C.G)、「托斯卡尼布雷諾產區」(Brunello di Montalcino D.O.C.G)以及義大利紅酒界的耀眼新星「西西里火山產區」(Etna D.O.C)酒款，除價值非凡外，部分酒款甚至有錢也不一定買得到，在本次餐會上皆可一嚐珍稀滋味，是喜愛葡萄酒的賓客不容錯過的頂級餐酒饗宴。

國際酒評家黃筱雯親自挑選、超越法國勃根地最具價值的義大利一王二后

來自義大利的酒王酒后因產區小、釀造規範繁多故數量稀缺，每款酒需長達38個月陳年才能上市，頂級「特級陳年酒王Barolo Riserva」更是多陳釀長達5年至10年、雙酒后「Barbaresco」和「Brunello di Montalcino」則各需至少陳年26個月和28個月以上，這也為何「義大利一王二后」總能完美在酒杯中展現其迷人魅力，近年來也在國際葡萄酒市場中被眾多國際酒評家與收藏家公認為繼法國勃根地紅酒後、最具增值與收藏價值的酒款。

「酒王Barolo」單寧多強勁並帶有深邃櫻桃果香、紅色莓果或優雅花果與草本香氣，「雙酒后Barbaresco和Brunello di Montalcino」與之相比則擁有較細膩的果香與結構、口感溫柔且綿延不絕，風味差別除了葡萄欉種植方式、葡萄品種基因、各酒莊的釀酒哲學外，亦在於其自然的風土環境，包括不同特級葡萄園Me.G.A.土壤中的鈣土含量與高低海拔差異。本次餐酒宴邀請到國際知名酒評家「黃筱雯」老師合作，筱雯老師是義大利巴洛羅官方組織封為「全球百大厲害舌頭」也是少數獲有義大利終身榮譽侍酒師認可的國際酒評家，著有《Wine Library》系列叢書與世界第一版西西里火山葡萄酒地圖《The First Map of Contrada》，在義大利葡萄酒推廣上是全球知名的權威專家。30場義大利酒王酒后餐宴皆由黃筱雯老師精心挑選，以4大產區近20年內最佳五顆星的年份酒款為主軸、精選2010年、2013年與2016年的Barolo與Barbaresco酒款，以及2015年與2016年的Brunello di Montalcino酒款，一品酒王酒后的黃金年代。

請客樓：頂級海陸珍饈搭配義大利酒王巴洛羅產區紅酒

Barolo義大利酒王餐宴10月3日至11月2日在台北喜來登「請客樓」揭開序幕，許宏德主廚規劃七道川揚菜搭配，包含外酥內嫩的生煎低溫無骨牛小排、鹹香彈軟的金沙蒜酥南非鮑、酒香撲鼻的燒酒龍蝦麻油飯、香濃黏唇的黃金濃湯燉花膠、鮮香爽麻的剁椒鮮露海鱸魚等，佐配義大利國王指定產區的Barolo酒王紅酒，其中最大亮點莫過市價約16,000元的「Gaja: Barolo DOCG, Sperss 2016」或「Elvio Cogno: Barolo Riserva DOCG, Ravera Vigna Elena 2013」和「Famiglia Anselma: Barolo Riserva DOCG, Adasi 2013」等特級陳年酒王葡萄酒。請客樓「義大利酒王餐宴」每套4,280元+10%，9月30日前預付享早鳥9折。

安東廳、寒舍食譜：雙酒后、西西里火山三大產區紅酒精選

由米其林一星牛排館主廚吳小芳為顧問接任的台北喜來登「安東廳」，為紅酒愛好者設計七道式餐酒饗宴，以牛豚雙組合的形式精選介於日本和牛極致甜感與美國和牛重肉感的「澳洲M9紐約客」搭配辛香微辣的山葵薯泥振奮味蕾，以及肉嫩油甜的「台灣噶瑪蘭黑豚」搭配清新馥郁的茴香醬汁，打破傳統紅酒搭紅肉印象，讓白肉的油脂柔化紅酒的單寧與酸度。安東廳「義大利酒后餐宴」於11月11日至12月16日登場，每套3,680元+10%。

十度蟬聯澳門米其林三星榮耀的「8餐廳」前行政總廚謝錦松，受邀為寒舍集團粵菜顧問，台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」本次餐酒宴推出七道式頂級海陸珍饈，首推「大蔥白灼日本鹿兒島縣A5和牛」、「XO醬百合蘆筍煎北海道干貝」以及「大北菇鮑汁吉品六頭湯鮑」，將大海鮮甜豐富的美味結合葡萄酒迷人的濃郁香氣，展開味蕾間的絕妙合奏。寒舍食譜「義大利酒后餐宴」於2023年12月22日至2024年1月20日展開，每套3,680元+10%。

安東廳、寒舍食譜餐會精選「雙酒后」以及耀眼新星「西西里火山」三大產區，最大亮點在於有機會品飲到來自Barbaresco酒后市價約18,000元的「Gaja: Barbaresco DOCG, Sori San Lorenzo 2016」、市價約7,000元的「Sottimano：Barbaresco DOCG, Currà」與另一位酒后Brunello di Montalcino市價約9,000元的 「Poggio di Sotto: Brunello di Montalcino D.O.C.G. 2015」，雙酒后醒酒過程中的多變風味輪轉換深受饕客喜愛。現場賓客亦有機會品飲到西西里火山葡萄酒產區Etna市價萬元的「Frank Cornelissen: Terre Siciliane IGT, Magma」，該產區受惠於西西里火山灰獨特土壤、日夜溫差與高海拔的氣候環境孕育的百年葡萄欉，讓近十年的西西里火山葡萄酒價格已然逼近義大利酒王酒后。

【禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒】

寒舍集團X國際酒評家黃筱雯義大利酒王餐宴

活動時間：2023年10月3日起至2024年1月20日，共30場餐酒宴

活動售價：請客樓4,280元+10%/位；安東廳、寒舍食譜3,680元+10%/位

台北喜來登「請客樓」場次：10月3日至11月2日，共十個場次。

台北喜來登「安東廳」場次：11月11日至12月16日，共十個場次。

台北寒舍艾美「寒舍食譜」場次：2023年12月22日至2024年1月20日，共十個場次。