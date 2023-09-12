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利比亞暴雨潰堤恐釀2000死數千失蹤 東西政府割據成救災挑戰

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/09/12 12:11
風暴丹尼爾導致利比亞東部城市災情慘重（圖／路透社）

風暴丹尼爾導致利比亞東部城市災情慘重（圖／路透社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）風暴丹尼爾（Daniel）侵襲地中海，暴雨重創東南歐，北非國家利比亞也傳出災情，從150人到逾2000人死亡的說法都有。

丹尼爾8日挾「毀滅性」雨量重創希臘中部，為該國1930年以來最嚴重的風暴，造成至少10人死亡、4人失蹤，數十座村莊被淹沒，儘管目前有1700人獲救，仍有數百人受困。

衛報半島電視台報導，地中海南岸的北非利比亞遭丹尼爾肆虐，東部城市德爾納（Derna）位於南部的2座大壩因此潰堤，引發洪水淹沒村莊。控制該國東部的利比亞國民軍（Libyan National Army）發言人米斯瑪瑞（Ahmed al-Mosmari）預估，有5000人到6000人失蹤。

位於班加西市（Benghazi）的東政府總理哈麥德（Oussama Hamad）則聲稱，僅德納市（Derna）就有逾2000人死亡、數千人失蹤，然而他並未說明數據從何而來。利比亞東部的媒體以哈麥德說法進行報導，但各地通報的數字加總後並沒那麼高。

非營利組織紅新月會（Red Crescent）負責人法凱里（Kais Fhakeri）表示，風暴丹尼爾已在德爾納造成至少150人死亡，此前班加西的水位已上漲至３公尺高。

德爾納交通不便，據信數千名失蹤者已被洪水沖走。根據市民在網路上發布的影片，當地遭到嚴重的破壞，一條從山上流向市中心的河流沿岸，民宅區已被夷為平地，遠離河流的多層公寓也部分倒塌在泥濘之中。當地居民沒有網路、電力、所遭受的災程度與日俱增。

搜救行動也將成為挑戰，因利比亞目前仍有兩個對立的政府所割據，除了在班加西的東政府，由聯合國斡旋成立、受國際認可的西政府則定都黎波里（Tripoli）。

東政府議會宣布哀悼三天，西政府臨時總理德貝巴（Abdul Hamid Dbeibah）也宣布所有受災城市哀悼三天。儘管對東邊沒有實質影響力，德貝巴仍下令國家機關「立刻處理」東部城市的洪災與毀損。

聯合國駐利比亞辦事處則表示，正在密切關注這場風暴，並提供「緊急救援援助，支持地方與國家層面應對工作。」
利比亞
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