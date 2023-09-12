北韓、俄羅斯終證實金正恩已前往俄羅斯　軍方高層隨行成焦點

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓及俄羅斯皆證實，金正恩已乘坐專用裝甲列車抵達俄羅斯，多名主要幹部也一同隨行，將與俄羅斯總統普丁進行會談。

近日許多外媒不斷消息指出，金正恩將訪問俄羅斯，並與普丁舉行會談，北韓官媒朝中社也終於今（12）日證實：「金正恩於10日下午乘坐專用列車從平壤出發，由黨和政府、武力機關主要幹部們陪同」。

韓聯社報導，從朝中社所公開的照片來看，隨行人員中包含了外務相崔善姬，以及軍中排名第一、二位的黨中央軍事委員會副委員長李秉喆，以及北韓人民軍元帥朴正天。另外還有黨秘書朴泰成、海軍司令官金明植及黨軍需工業部部長趙春龍一同隨行。

報導指出，軍部最高層以及與武器交易相關的主要相關人一同前往，可見此次金正恩訪俄的軍事目的非常明確。

金正恩妹妹金與正也出現在照片內，但在照片中站在與隨行人士不同的位置，尚不清楚是否也一起同行。

朝中社報導未提及金正恩及普丁的首腦會談日程、議題、場所等，但不僅是對外的報導，對內勞動新聞也刊登出朝俄首腦會談的消息。

日媒與俄羅斯媒體今日也陸續報導，金正恩已於今日早上抵達俄羅斯邊境城市哈桑市，俄方以高規格迎接金正恩，金正恩與普丁將於今日晚間會面。

北韓與俄羅斯皆在昨日晚間宣布，金正恩受普丁邀請，將在俄羅斯舉辦首腦會談。