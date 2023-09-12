週末登場！大嘻哈時代2專屬「搜豆Market ＆ DJ派對」　演出陣容、免費入場時間搶先看！

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）全台首創嘻哈選秀節目《大嘻哈時代2》繼夏季舉辦四場北中高巡迴場場完售後，將與台 北流行音樂中心（以下簡稱北流）合辦「搜豆Market ＆ DJ派對」，將於9月16日及17日下午1時至晚間9時北流戶外展演空間登場。

「搜豆Market ＆ DJ派對」為免費入場，大嘻哈時代與北流共同舉辦的「搜豆Market ＆ DJ派對」，首日由RPG與David蕭組隊的「S. O.N.G.爽」開場，接著分別由小卡比領軍，召集DJ BDOT、鱔魚意麵、賴奕泓、JCBOOM組成的「 糯米街超北藍巨星」、緋村宗祐與嘻哈龍虎門的學長姐Sandy與 幼犬組成的「龍虎門小隊」以及艾蜜莉 AMILI 與Quanzo合體以「問題兒童Q&A」DJ組合帶來精選歌曲輪 番放歌演出，並由慶記KTV派出DJ Double K 、 男模小晉壓軸！

17日是阿跨面號召台南兄弟組成的「B BS狂幹少年團」開場，Rex、29 Groove、DripO與O.Dkizzya的「1/2六號餐 」、7LING與ZENBØ、Chrisflow的「台北Car di B與新北Migos」與阿夫Suhf 、FRαNKIE阿法、馬克 SAVAGE.M的「我擺集」接續演出，賴皮MR.SKIN壓軸 登場讓派對氣氛嗨到最高點！

選手們除了參與演出，兩日也將在「搜豆Market ＆ DJ派對」的嘻哈市集區域擺攤，販售私人二手物或限量週邊！製作單位「我的檔期」與「Vine Bar」聯手出攤，據說即將公開販售檔期員工制服， 員工制服還內附不知道為什麼要有的彩蛋；知名YouTube頻道 「黑心經紀」與「入醉DRUNK IN」合作，帶來黑心特調讓觀眾感受微醺體驗；Lizi栗子參與 投資的「Samro Club 暹羅王國奶茶俱樂部」則祭出「茶乳交融」的奶茶參與市集； 嘻哈廠牌「WaverLab」與「OTA Select」將帶來最潮的服飾與配件！

「肚佛樂咖哩Ｘ蔚藍雅美」、「黑膠漢堡」、「 爸比裘洛美墨小吃攤」與「Nakama 那咖馬行動餐車」等嘻哈靈魂美食進駐，更多 資訊請關注《大嘻哈時代》IG。