零負評詭異演出！艾瑪史東《Poor Things》奪威尼斯影展金獅獎　觀眾起立鼓掌10分鐘到底在紅什麼？

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Emma Stone主演的電影《Poor Things》拿下威尼斯影展超高榮譽金獅獎，觀眾起立鼓掌長達10分鐘，一起來看這部片到底在講什麼？

《Poor Things》由希臘籍導演Yorgos Lanthimos執導，改編自蘇格蘭作家 Alasdair Gray同名小說，愛爾蘭、英美共製，Emma和導演兩人上次於《The Favourite》合作，在2018年的威尼斯影展拿下「評審團大獎」，此次再度出擊，《Poor Things》在爛番茄新鮮度高達98%。

Emma飾演的Bella Baxter在Godwin Baxter飾演的科學家 「搶救」下復活後成為一個科學實驗品，是一位裝著嬰兒腦的成年女性，行為宛如嬰兒般天真，累了就席地而睡，不開心就拿丟東西，完全不畏懼世俗眼光。

Bella還有旺盛的性慾，她拋棄科學家後，和綠巨人浩克男星Mark Ruffalo飾演的律師在19世紀的歐洲展開一段自我探索旅程，片中不乏大膽的性愛場面令觀眾看得血脈賁張，也有人解讀電影是一趟女性尋找自我、追求自由的過程。

根本為Emma量身打造的角色！導演形容Bella是「驚人的生物」，只有Emma才能駕馭，因為她也是個驚人生物。

電影將於12月8日美國上映，2024年1月12日在英國上映，台灣上映時間未訂。



電影預告。（影/YouTube）

電影海報。（圖／官方Instagram）