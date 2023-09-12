Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

【2024.01.13投票】台灣中選會估選舉人數約1950萬　9/13起受理總統副總統被連署人申請

■獨立參選總統、副總統者，可在9月13日到9月17日，申請為被連署人。■戶籍已遷出的海外民眾，可在9月12日到12月4日，持有效護照申請返國行使選舉權。■2024年總統大選將在明年1月13日投票。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/12 11:53
(圖/中選會官網111年檔案照片) 

(圖/中選會官網111年檔案照片) 

延伸閱讀:郭台銘參選總統、至少需28萬9667份合格連署書　近日將與副手至中選會遞交申請書

憂分掉泛藍選票、成千古罪人　王建煊決定：退出台灣2024總統大選

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2024年總統大選將在明年1月13日投票戶籍已遷出的海外民眾，可在9月12日到12月4日，持有效護照申請返國行使選舉權；獨立參選總統、副總統者，可在9月13日到9月17日，申請為被連署人。

中選會今（12）日發布總統副總統選舉公告，以及在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統副總統選舉權登記公告，李進勇主委表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉定於113年（2024年) 1月13日（星期六）舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止，預估年滿20歲的選舉人數約1,950萬人，並在全國設置1萬7,794個投開票所，選務工作人員將超過20萬人，確保投票順利進行。

中選會表示，因第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉同日舉行投票，選民總共可以投3張選票，包括1張總統副總統選票、1張區域或原住民立法委員選票及1張政黨票。

中選會新聞稿說明，總統副總統選舉登記日期將從112年11月20日起至112年11月24日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統副總統候選人。同一組候選人競選經費最高金額為4億2,749萬4千元。

政黨推薦方面，本次選舉符合總統副總統選舉罷免法規定，可以推薦候選人之政黨分別為，民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨及時代力量等4個政黨。

依連署方式申請登記為候選人，應檢附完成連署證明書。

➤9月13日到9月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。

➤9月18日公告被連署人，9月19日到11月2日受理選舉連署書件，11月14日前公告連署結果。

至於連署門檻，依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，因此，本次連署人數門檻為28萬9,667人。

此外，在國外之中華民國自由地區人民可申請返國行使總統副總統選舉權，受理期間自112年9月12日起至112年12月4日止，申請人於期間內向其原戶籍地鄉(鎮、市、區)戶政事務所辦理。

中央社報導，依總統副總統選舉罷免法規定，選舉人為現在中華民國自由地區繼續居住6個月以上者；或是曾在中華民國自由地區繼續居住6個月以上，現在國外，持有效中華民國護照，並在規定期間內向其最後遷出國外時的原戶籍地戶政機關辦理選舉人登記者。

中選會提醒，總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法在今（112）年6月9日修正公布，適用於本次總統副總統及立法委員選舉，包括候選人消極資格規範、競選廣告實名制、深偽影音即時處置以及民意調查發布、報導、散布、評論或引述規範等，中選會網站也建置「112年選罷法修法專區」，整理民眾、候選人及政黨、選務人員應注意規定，請大家務必遵守，讓選務工作可以順利進行。

【2024.01.13投票】台灣中選會估選舉人數約1950萬　9/13起受理總統副總統被連署人申請

郭台銘參選總統、至少需28萬9667份合格連署書　近日將與副手至中選會遞交申請書

憂分掉泛藍選票、成千古罪人　王建煊決定：退出台灣2024總統大選
中選會
選舉人數
連署
申請
門檻

相關新聞

陽明交大強推附屬高中惹惱新竹女中 竹女數千人連署抗議反對「陽交附女」
陽明交大強推附屬高中惹惱新竹女中 竹女數千人連署抗議反對「陽交附女」
2023/07/29 17:16
台灣前監察院長王建煊宣布2024參選總統　主張兩岸和平統一
台灣前監察院長王建煊宣布2024參選總統　主張兩岸和平統一
2023/03/29 17:52
【疫後首次】上海台辦來台北參加台灣燈會•獲陸委會許可 無「限制住居令」
【疫後首次】上海台辦來台北參加台灣燈會•獲陸委會許可 無「限制住居令」
2023/02/16 10:10
國民黨團籲中選會檢討選務亂象　開票全程直播•盼台灣2024年選舉實施
國民黨團籲中選會檢討選務亂象　開票全程直播•盼台灣2024年選舉實施
2022/12/01 15:39
【11/26記得投票】18歲公民權修憲複決　通過門檻為: 961萬9697張同意票
【11/26記得投票】18歲公民權修憲複決　通過門檻為: 961萬9697張同意票
2022/11/22 17:02

更新時間 : 2023-09-12 16:28 GMT+08:00

最受歡迎

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」
反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」
富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數
富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數
2023富邦證券G！POP流行音樂節　9/9「證悍」登場
2023富邦證券G！POP流行音樂節　9/9「證悍」登場
韓劇「走進你的時間」安孝燮中年造型遭批像流浪漢　導演：已知會被指責
韓劇「走進你的時間」安孝燮中年造型遭批像流浪漢　導演：已知會被指責
台灣文策院新任院長出爐！兼具文創金融背景
台灣文策院新任院長出爐！兼具文創金融背景
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
台灣第一人！李鴻其導演處女作奪威尼斯「未來之獅獎」 激動認愛《浪姐3》女星
台灣第一人！李鴻其導演處女作奪威尼斯「未來之獅獎」 激動認愛《浪姐3》女星