【2024.01.13投票】台灣中選會估選舉人數約1950萬　9/13起受理總統副總統被連署人申請

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2024年總統大選將在明年1月13日投票，戶籍已遷出的海外民眾，可在9月12日到12月4日，持有效護照申請返國行使選舉權；獨立參選總統、副總統者，可在9月13日到9月17日，申請為被連署人。

中選會今（12）日發布總統副總統選舉公告，以及在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統副總統選舉權登記公告，李進勇主委表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉定於113年（2024年) 1月13日（星期六）舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止，預估年滿20歲的選舉人數約1,950萬人，並在全國設置1萬7,794個投開票所，選務工作人員將超過20萬人，確保投票順利進行。

中選會表示，因第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉同日舉行投票，選民總共可以投3張選票，包括1張總統副總統選票、1張區域或原住民立法委員選票及1張政黨票。

中選會新聞稿說明，總統副總統選舉登記日期將從112年11月20日起至112年11月24日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統副總統候選人。同一組候選人競選經費最高金額為4億2,749萬4千元。

在政黨推薦方面，本次選舉符合總統副總統選舉罷免法規定，可以推薦候選人之政黨分別為，民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨及時代力量等4個政黨。

依連署方式申請登記為候選人，應檢附完成連署證明書。

➤9月13日到9月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。

➤9月18日公告被連署人，9月19日到11月2日受理選舉連署書件，11月14日前公告連署結果。

至於連署門檻，依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，因此，本次連署人數門檻為28萬9,667人。

此外，在國外之中華民國自由地區人民可申請返國行使總統副總統選舉權，受理期間自112年9月12日起至112年12月4日止，申請人於期間內向其原戶籍地鄉(鎮、市、區)戶政事務所辦理。

中央社報導，依總統副總統選舉罷免法規定，選舉人為現在中華民國自由地區繼續居住6個月以上者；或是曾在中華民國自由地區繼續居住6個月以上，現在國外，持有效中華民國護照，並在規定期間內向其最後遷出國外時的原戶籍地戶政機關辦理選舉人登記者。

中選會提醒，總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法在今（112）年6月9日修正公布，適用於本次總統副總統及立法委員選舉，包括候選人消極資格規範、競選廣告實名制、深偽影音即時處置以及民意調查發布、報導、散布、評論或引述規範等，中選會網站也建置「112年選罷法修法專區」，整理民眾、候選人及政黨、選務人員應注意規定，請大家務必遵守，讓選務工作可以順利進行。

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