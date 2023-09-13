（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新竹市長高虹安涉豪宅、好友干政爭議，台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天（13日)表示，民眾黨不會護短，有問題就面對。由於民眾黨成立第三方檢舉平台，柯文哲也說，剛好可以拿來查一查，「拿來檢視高虹安剛好」。

民眾黨日前遭批評染黑染黃，外界甚至戲稱民眾黨為「民眾堂」。民眾黨今天成立外部第三方檢舉平台，建立制度化匿名檢舉機制，宣示掃黑決心。

由於高虹安近日爆發豪宅與好友干政爭議，媒體詢問，民眾黨設立第三方檢舉平台，是否要也預防家人親友干政。

柯文哲表示，民眾黨不會護短，有問題就面對，高虹安昨(12日) 有跟他報告，高虹安跟前新竹市文化局長錢康明的事情比較簡單，既然錢康明稱中午要上節目爆料，高虹安那邊也有蒐集資料，「兩方都公布後，社會大眾自然會有評論」。

民眾黨13日成立外部第三方檢舉平台，建立制度化匿名檢舉機制，台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲（左）表示，檢舉平台上線後，剛好可以拿來查一查，拿來檢視新竹市長高虹安剛好。右為民眾黨秘書長周台竹。中央社

柯文哲表示，他知道新竹市本來要辦跨年晚會，後來新竹縣長楊文科提到新竹縣市跨年晚會一起處理並委由民間辦理，因此原來編的預算不執行，他聽完整個故事的來龍去脈後就可以理解。

柯文哲表示，第三方檢舉平台上線後，剛好可以拿來查一查，「拿來檢視高虹安剛好」；至於家人干政如何定義，他的態度仍是遇到問題後就檢視系統並且修正。

媒體追問，高虹安爭議是否會影響自己的總統大選選情。柯文哲表示，投票若100%都同意，只有北韓才會出現，若有政黨稱都沒犯錯，一定是假的；因此民眾黨一開始就承認，有缺陷就改進，他認為批評不是壞事，一開始被罵雖然不爽，但轉過頭就會想想哪裡有問題。

胞妹柯美蘭是否參選新竹市立委

尚未定案

談及胞妹柯美蘭是否參選新竹市選區立委，柯文哲表示，柯美蘭的個人意願很高，但他跟柯美蘭說，提名時間已過，現在剩下徵召，但徵召有其標準和程序，目前還在處理中還沒定案。

柯文哲日前會晤日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪團，雙方除交換兩岸與美中台關係意見，對於是否與其他勢力合作，柯文哲說，總統選舉層面有相當程度困難，但還是要以民意為基礎。

民眾黨11日晚間透過新聞稿，轉述柯文哲與東京大學訪團會晤內容。訪團成員詢問柯文哲，若順利當選總統該如何處理中國對「一個中國或九二共識」的堅持。

柯文哲11日會晤日本東京大學

「兩岸關係研究小組」訪團

柯文哲回應，民進黨對中國的要求「拒絕得太直接」，國民黨又無法取信於台灣人民，他會先以雙方享有共同的語言、文化，以及類似的宗教信仰為談話基礎，但明確的告知中方，「彼此的生活方式及政治制度已然不同」。

在美中台三方關係上，柯文哲認為，應維持「動態平衡」，若不能提出3方皆滿意的答案，至少要追求「能被接受」的選項，最低限度也要維持大家「能忍讓」的方案。

柯文哲重申，兩岸關係不是台灣海峽兩岸，是太平洋兩岸，台灣在處理中國問題時，不能單從自己角度思考；考量當前國際情勢，台灣與中國應採取「保持緊張、但不過度緊張」的關係。

訪團成員也關心是否與其他勢力合作。柯文哲表示，就總統選舉層面，有相當程度的困難，因為從選民結構看，藍營支持者票投柯文哲的可能性較大，而白營支持者不見得會把票投給藍營參選人，但不管如何，還是要以民意為基礎。

再看立委布局，柯文哲說，民眾黨已經完成區域立委提名，提名席次不多且與藍營的衝突較少，某種程度上來講，也是在野勢力的合作；至於不分區，就各自努力。

對於鴻海創辦人郭台銘參選對選情的影響，柯文哲指出，郭台銘是成功生意人，但經商與從政還是有不同，若郭台銘執意參選，就是保送民進黨總統參選人賴清德當選。

根據中央社，東京大學「兩岸關係研究小組」是日本學術界，唯一針對台灣進行研究的跨校際及跨領域研究團隊，訪團由東京大學教授松田康博擔任團長，成員均為日本研究台灣政治、兩岸關係與東亞國際政治領域，具權威及代表性的重要學者。

台灣民眾黨推「第三方檢舉平台」 柯文哲：檢視高虹安剛好