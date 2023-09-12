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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘表態投入2024總統大選，依總統副總統選舉罷免法規定，郭台銘非經政黨推薦，而是依連署方式申請登記為總統、副總統候選人，連署人數需達最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%。

依照中選會今天(12日) 公布的數字，郭台銘若要參選總統，合格連署書至少需達28萬9667份才可登記。

中選會主委李進勇12日舉行記者會時表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉定於113年1月13日舉行投票，投票時間從上午8時起到下午4時為止，隨後在公佈欄張貼總統副總統選舉公告。中央社

郭台銘參選2024總統大選，連署作業即將展開，郭辦昨(11日) 公布連署「三不、三要」原則，呼籲支持者守法，「三不」是絕對不能有金錢對價關係、不能有不當利益、不能偽造個資；「三要」原則是要遵守「總統副總統選舉罷免法」、要正確填寫連署資料、要慎防詐騙或有心人士竊取個資。

郭辦說明，根據「總統副總統選舉罷免法」第87條規定，對連署人行求期約或交付賄絡或其他不正當利益，使其為特定被連署人「連署或不為連署」，可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰金。

郭辦指出，「總統副總統選舉連署及查核辦法」第8條規定，若連署人身分證影本記載資料不明或影印不清晰，導致不能辨認連署人姓名、出生年月日或身分證統一編號者將會被剔除。

郭辦表示，郭台銘領表登記後，各地連署活動將展開，呼籲支持者注意政府法律規定，相關連署資訊，務必以郭台銘辦公室正式公布的資訊為準，慎防詐騙集團或其他有心人士假借連署之名竊取個資。

中央社10日引述主流民意大聯盟發言人黃士修表示，目前規劃鴻海創辦人郭台銘將會與副手，一同前往中選會遞交總統、副總統被連署人申請書，隨後召開記者會，宣布啟動連署作業。

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，中選會公告9月13日至17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，外界關注何時赴中選會遞交被連署人申請書；郭台銘9日表示，目前仍按照既定行程安排領表。

黃士修表示，確切的時間日期還在安排中，屆時會發布採訪通知；目前規劃郭台銘將會與副手，一同前往中選會遞交總統、副總統被連署人申請書，隨後召開記者會。

至於連署站點部署情況，黃士修指出，中選會18日公告被連署人名單，由於不確定18日的確切公布時間點，全國的連署站點17日就會先備便，連署行動預計19日開跑；郭台銘將在遞交申請書的當天召開記者會，宣布連署即將開跑。

黃士修表示，目前全國的連署站點陸續增加中，辦公室正在進行自行承租處所，及地方提供場地的盤點作業；由於六都人口眾多，為考量連署效益，郭辦承租的連署站點將以六都為主，其他縣市則請地方朋友幫忙。

外傳前高雄市長韓國瑜有意出手整合，黃士修10日下午接受媒體聯訪時表示，郭台銘與韓國瑜的感情非常好，相信韓國瑜也非常認同郭台銘的理念，在野一定要整合，當然希望韓國瑜能出手幫忙。

對於美國之音引述美國智庫分析報導，從美國利益角度看，郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。黃士修指出，郭台銘主張兩岸必須建立具體溝通機制，美國擔心郭台銘是否要跟中共談判、是否會出賣台灣主權，但這是不可能的事，因為郭台銘一再強調，他就是中華民國最堅定的捍衛者。

郭台銘參選總統、至少需28萬9667份合格連署書 近日將與副手至中選會遞交申請書

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