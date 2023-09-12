高虹安男友疑為白手套　竹市府政風處約談、竹檢接告發分案調查

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民眾黨新竹市長高虹安陷豪車豪宅風波，更被前竹市文化局長錢康明指稱「好朋友」李忠庭涉入市政，新竹市府政風處啟動行政調查程序，昨日已約詢高虹安了解相關細節，新竹地檢署接獲新竹市議會民進黨團總召陳建名告發貪污，分他字案偵辦中。律師黃帝穎則分析，錢康明指涉高虹安涉圖利罪及違背職務收受賄賂罪。

前新竹市文化部長錢康明11日在臉書上表示，因「擋人財路」被離職，還爆料高虹安的「好朋友」非市府人員，卻常將「市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情」、「特別關心」市政、「幫忙談事情」等。加上先前高虹安被踢爆以豪車代步，男友李忠庭承租豪宅，疑為高虹安接受不當政治餽贈之白手套等情事，也讓事件愈演愈烈，廉政署、新竹地檢署也開始有所動作。

媒體報導，廉政指示新竹市府政風處啟動行政調查程序，面談相關人士及調閱文件，意在拼湊事件原貌，倘若真有涉貪等違法之舉，將報請廉政署立案，由地檢署接手調查。然而新竹市議會民進黨團總召陳建名已先行動作，向竹檢告發高虹安，竹檢也分他字案啟動偵查。

根據陳建名的說法，高虹安與男友共住之豪宅「回建築」，所謂「自然人」的林姓屋主，實際上也是保興資產管理公司負責人、福軒建設開發公司的董事以及高登國際公司創辦人 ，三家公司主力業務為土地開發、都市更新與房地產開發。這幾家公司的地址皆與「回建築」之建商全軒建設公司地址相同，且林姓屋主擔任過全軒建設的監察人。

陳建名表示，建商左手賣右手、透過林姓屋主，將房租產權轉為自然人，再透過男友擔任白手套租下這間豪宅，就是為了規避貪污治罪以及廉政倫理等法規。

對此，律師黃帝穎在臉書表示，錢康明的幾篇貼文等於指控高虹安貪瀆，其一錢稱被離職原因「擋人財路」，換句話說，高虹安濫用人事權力為圖他人利益，涉嫌圖利罪（5年以上徒刑）；其二，錢稱高虹安好朋友「特別關心」具體案件「市府跨年晚會」，即認高虹安利用非公務員人士涉入市府標案，涉嫌圖利罪（5年以上徒刑）；其三，錢指豪車豪宅只是開始，如果高虹安濫用人事權力、排除擋財路者、以非公務員介入市府標案，與豪車豪宅等不正利益具有「對價關係」，涉犯貪污治罪條例「違背職務收受賄賂罪」（最重無期徒刑）。