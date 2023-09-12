憂分掉泛藍選票、成千古罪人　王建煊決定：退出台灣2024總統大選

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前監察院長王建煊昨(11日) 接受媒體專訪時，宣布不參選2024年總統。他說，如果連署成功，若有3%到5%的支持度，把泛藍選票分掉，恐變成千古罪人，因此決定不參選。

王建煊今年3月29日舉行記者會正式宣布參選2024年總統，主要政見就是兩岸和平統一，若無法和平統一，中國一武統，台灣就完蛋，若美國來幫忙，台灣更完蛋，會變成烏克蘭第二。

王建煊昨接受「台灣醒報」專訪時表示，當初說要選總統，是覺得台灣快完蛋了，但後來可能他沒什麼動作，很多民調就沒有「王建煊」的選項；他宣布參選是要喚醒台灣民眾，注意兩岸關係現在是在很嚴肅的階段。

王建煊說，他認為中國今年底武統台灣不是空口白話，美國也有很多專家這樣講，他原本希望民眾可以注意，但現在好像連講話的機會也沒有，且連署參選也非常困難，如果他連署成功，到時候如果有3%到5%的支持度，又會被罵說把泛藍票分掉。

王建煊表示，如果到時候國民黨總統參選人侯友宜與民進黨總統參選人賴清德只差3%，那他就真的變成千古罪人，因此決定不參選。

至於會支持哪位總統參選人，王建煊說，要先看他們的政見，原本想說只要有人願意表態，說要與中國和平談判，他就會全力支持，但目前看起來是不太可能了；選總統的政策面向很多，不會只就單一面向決定要支持誰。