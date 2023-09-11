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豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲

高虹安8月才因立委期間涉詐領助理費而被起訴，當時男友李忠庭獲得不起訴

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/11 19:49
新竹市長高虹安（中）遭質疑入住高級住宅，她8日搭乘公務車出席活動時，在多名幕僚護送下快步進入會場，面對媒體追問相關議題並未回應。中央社記...

新竹市長高虹安（中）遭質疑入住高級住宅，她8日搭乘公務車出席活動時，在多名幕僚護送下快步進入會場，面對媒體追問相關議題並未回應。中央社記...

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）8月中才涉詐領助理費而被以貪汙罪起訴的新竹市長高虹安，接連遭爆住豪宅、搭名車，爭議如雪球越滾越大，今（11）日新竹市前官員在臉書以多篇貼文暗諷高虹安「好朋友」干政喬事情，民進黨亦指控高的男友是政治白手套，二人根本同享市長權力。

高虹安近來搭保時捷跑行程、住在新竹公園對面豪宅，引發外界質疑，對此她稱豪宅是男友租屋處，否認不法。對名車代步、入住高級住宅等事，廉政署9日說明，已督導新竹市政風處進行了解，依法縝密處理。

「被下台」的前新竹文化局市長錢康明，任期10日結束，11日就在臉書意有所指表示，高虹安「好朋友」並非幕僚或府內人員，卻常把「市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情」，約他「出去談新竹市跨年晚會」，時不時「特別關心」市府事務，在外面「幫忙談事情」，這些行為都是不對的。他呼籲高虹安的好朋友，好好找一份工作，「讓市長好好的當新竹市唯一的市長。」

同一天，新竹市議會民進黨團召開記者會，踢爆其男友李忠庭承租豪宅的林姓房東，是保興資產管理公司負責人、福軒建設開發公司董事、高登國際公司創辦人，建商背景雄厚。

豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
李忠庭2022年捲入高虹安涉詐領助理費案遭北檢約談（圖／中央社）

詭異的是，檢視租賃契約後發現，李忠庭租的是「豪宅分租套房」。民進黨新竹市議員楊玲宜質疑，「豪宅有在分租套房的嗎？」黨團懷疑高利用男友，接受不當餽贈，李忠庭儼然成了白手套，已將證據送政風及地檢單位，告發高涉貪。

律師林智群也在臉書狠酸，「在一間豪宅裡面租一間套房」也太妙。他查了這建案（回建築）的實價登錄，發現都是108-130坪的房子。他表示，這種屋主基本不缺錢，通常都是整層出租給外商主管，不會只租一個套房。「如果房東不住在那裡，那豈不是讓你用套房租金享受一間豪宅的設備嗎？」

對於外界的疑問，「好朋友」李忠庭11日下午發出5點聲明駁斥喬事情之說，並稱租屋符合市價行情，他與高二人財務獨立。聲明全文如下：

1. 本人與錢康明係於高虹安市長擔任立委期間，因地方服務事務而結識，並於多部影音及歌曲等藝術創作有所合作因而熟識。

2. 因前開原因錢前局長與本人為舊識好友，因此錢前局長於今年3月接受高虹安市長延攬，自台中赴新竹就任文化局長後，與本人多有互動。

3. 嗣因市府初步萌生舉辦跨年晚會意向，當時錢前局長與本人對跨年晚會活動音樂方面，相互聊天及討論，但本人深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權，故絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。

4. 關於本人租屋一事，實為本人以符合市價之合理行情，即每月5萬元，向房東承租，承租標的為該戶不動產內三房中的其中一間套房，絕無所謂租金與市價行情顯不相當之情形。又，關於租金繳納部分，亦係由本人按月以個人資金全數繳納。高虹安市長對於本人承租上開房屋時之詳細情形並不知情，乃於報載後本人方提供相關租約和匯款憑證供高虹安市長檢視，其中絕無無償或以低價收受建商利益的情形。

5. 本人與高虹安市長財務獨立，有鑑於近日不實爆料，特以此聲明澄清如上。
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