豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）8月中才涉詐領助理費而被以貪汙罪起訴的新竹市長高虹安，接連遭爆住豪宅、搭名車，爭議如雪球越滾越大，今（11）日新竹市前官員在臉書以多篇貼文暗諷高虹安「好朋友」干政喬事情，民進黨亦指控高的男友是政治白手套，二人根本同享市長權力。

高虹安近來搭保時捷跑行程、住在新竹公園對面豪宅，引發外界質疑，對此她稱豪宅是男友租屋處，否認不法。對名車代步、入住高級住宅等事，廉政署9日說明，已督導新竹市政風處進行了解，依法縝密處理。

「被下台」的前新竹文化局市長錢康明，任期10日結束，11日就在臉書意有所指表示，高虹安「好朋友」並非幕僚或府內人員，卻常把「市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情」，約他「出去談新竹市跨年晚會」，時不時「特別關心」市府事務，在外面「幫忙談事情」，這些行為都是不對的。他呼籲高虹安的好朋友，好好找一份工作，「讓市長好好的當新竹市唯一的市長。」

同一天，新竹市議會民進黨團召開記者會，踢爆其男友李忠庭承租豪宅的林姓房東，是保興資產管理公司負責人、福軒建設開發公司董事、高登國際公司創辦人，建商背景雄厚。



李忠庭2022年捲入高虹安涉詐領助理費案遭北檢約談（圖／中央社）

詭異的是，檢視租賃契約後發現，李忠庭租的是「豪宅分租套房」。民進黨新竹市議員楊玲宜質疑，「豪宅有在分租套房的嗎？」黨團懷疑高利用男友，接受不當餽贈，李忠庭儼然成了白手套，已將證據送政風及地檢單位，告發高涉貪。

律師林智群也在臉書狠酸，「在一間豪宅裡面租一間套房」也太妙。他查了這建案（回建築）的實價登錄，發現都是108-130坪的房子。他表示，這種屋主基本不缺錢，通常都是整層出租給外商主管，不會只租一個套房。「如果房東不住在那裡，那豈不是讓你用套房租金享受一間豪宅的設備嗎？」

對於外界的疑問，「好朋友」李忠庭11日下午發出5點聲明駁斥喬事情之說，並稱租屋符合市價行情，他與高二人財務獨立。聲明全文如下：