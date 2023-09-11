南韓：金正恩專屬列車已從平壤出發前往俄羅斯

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓當局透露，金正恩的專屬列車已自平壤出發前往俄羅斯，日本及俄國媒體也都接獲相同訊息。

韓聯社報導，南韓政府相關人士透露，根據情報當局情報，金正恩乘坐一輛列車正開往海參崴

另一名高層也說，金正恩可能已離開平壤，正前往俄羅斯。據悉，列車是在10日下午出發的。

俄羅斯媒體國際文傳通訊社也報導，一名俄國遠東聯邦官區機構的相關人士說，金正恩將在近期訪問。

日本共同社也引述一名俄羅斯當局消息人士，北韓領導人金正恩乘坐的列車，是從平壤開往俄羅斯的。

南韓國防部發言人也在今日上午表示，金正恩有可能將訪問俄羅斯。若訪問俄羅斯，他將與俄羅斯總統普丁舉行會談。

先前紐約時報就曾報導，金正恩將訪問俄羅斯，並與普丁在東方經濟論壇（EEF）上見面。

但據俄媒今日報導，俄羅斯克里姆林宮發言人表示，普丁和金正恩沒有在EEF上見面的計畫。對此，金正恩有可能不參加EEF，但會在其他場所與普丁會面，或是在EEF結束後進行會談。

韓聯社報導，金正恩的專用列車在9/9建國週年結束後，突然向東北國境出發。

雖然會談能否成功還未確定，但若金正恩的列車駛向俄羅斯，被國際社會孤立的金正恩和普丁就能夠團結在一起，東北亞和全球層面的新冷戰氛圍將更加強烈。

先前俄羅斯國防部長蕭依古已證實，朝中俄三方聯合軍事演習正在討論中，金正恩有可能以9月底開幕的中國杭州亞運會為契機，與中國國家主席習近平會面。