中國襲台灣恐陷歹戲拖棚 知名學者：應創造條件溝通維持現狀

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「香格里拉高峰會-台北」於今（11）日隆重登場，知名國際政治學者米爾斯海默在其專題演講中指出，中國若攻台難以速戰速決，恐成拖棚歹戲，但政治考量因素更為重要，「因為戰爭是政治最終手段」。

中央社報導，「香格里拉高峰會-台北」地緣政治高峰論壇由東南亞影響力聯盟（SIA）主辦，諸多政要學者受邀與會，包括前總統馬英九、前外交部長林永樂、前國防部副部長陳永康、前行政院長江宜樺、國際戰略專家黃介正等；受邀外國講者則包括芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）以及哈佛大學的講座教授奈伊（Joseph Nye）、華特（Stephen Walt）、米德（Rana Mitter）艾利森（Graham Allison）等人。

米爾斯海默以「台灣應該從烏克蘭獲得什麼樣的經驗教訓？」為題專題展開演講。米爾斯海默表示，美中政治、軍事角力勢必日益加劇，因中國試圖挑戰美國等西方國家過去累積的成就。

米爾斯海默指出，國家間一般不會輕易開戰，除非啟戰的一方有信心取得快速勝利，換句話說，若中國判斷沒辦法快速奪勝、贏過美國等盟友，便不太可能發動戰爭。但他也指出，不過在政治層面的考量因素更為重要，「因為戰爭是政治最終手段」，就如同日本在明知發動攻擊對己方不利的情形下，但迫於美國以經濟手段壓制，必須做出政治反應，因而有了1941年日軍偷襲美國夏威夷珍珠港引發太平洋戰爭。

米爾斯海默分析，中國軍隊缺乏戰鬥經驗，以台海位置來看，倘若襲台恐將以難度更高的兩棲戰術為主，大大增加攻台難度。中國需面對現實，即攻擊台海難以速戰速決，恐將成拖棚歹戲。然而難以評估中國何時將發起攻擊。米爾斯海默認為，若能避免台灣獨立等宣示，就可避免激怒中國，創造條件進行溝通，維持「很棒的現狀」。