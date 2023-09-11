福智文教基金會2023第九屆「新世紀大專校院生命教育分享會」圓滿落幕

福智文教基金會長期關心高教師生的心靈成長與生命教育， 在人工智慧廣受關注之際，基金會特於2023年8月24日與國立 臺灣師範大學教育學院、臺灣教育學術聯盟(TEA)共同舉辦第九 屆「新世紀大專校院生命教育分享會」，以「AI時代幸福教育之可 能」為主軸，邀請長期在大專校院推動生命教育的老師們， 分享面對科技日新月異的時代，人類的獨特性、心理健康的促進、 慈悲教育、幸福教育課程規劃與實踐等。 臺灣師範大學教育學院院長田秀蘭於開幕致詞時，提出反思專業或A I科技可否創造幸福的觀點，並邀請近120 位大專院校教職員參與並共同探索大學校園的幸福教育。

ChatGPT浪潮引發人工智慧取代人類工作的擔憂， 開場的專題講座由臺灣大學心理學系特聘教授葉素玲帶領與會者思惟 「AI時代人類的獨特性」，指出「經驗自我」是人類最珍貴、 卻經常在追求幸福時被忽略的重要特質，並從訊息、數據、靜坐、 和腦神經科學研究等不同角度切入，闡述找回內在平靜、 認識自己真實本質與獨特性，提高幸福感的關鍵。 臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系特聘教授連盈如以「 心理健康促進與幸福教育」為題， 說明透過提升心理健康素養及辨識心理健康問題的認識等， 建立更具支持性與理解性的社會環境， 協助增強個體的心理健康和幸福感。 福智佛教學院籌備處主任如得法師以「慈悲教育與幸福教育」 引導思惟，教育最終目的是要教學生「 學會做一個自己幸福也能帶給別人幸福的人」， 而幸福也是可以透由學習而得的一種技能，故提出「慈悲教育」 來達到幸福人生的目的，同時帶領大家體驗SEE Learning(Social, Emotional, and Ethical Learning)中幾項簡單練習， 引導與會者體會幸福教育關鍵在於找回人類基本的素養和倫理價值觀 ，包括慈悲、感恩心、代人著想、寬恕及如何控制自己的情緒； 並且直指師生間的關愛、 心與心的傳遞是任何時代的幸福教育的核心。

第二場次由臺北大學通識教育中心副教授兼任學生諮商中心主任王冠 生分享在課程中透過「撰寫我的生命小書、世界咖啡館討論、 日行一善、靈修週記、成果發表」等活動落實生命教育五大素養， 帶領同學追尋幸福與有意義的人生。 雲林科技大學通識教育中心兼任助理教授關婉玲則是透過開設「 幸福人生」通識課程幫助學生找到生命中的溫暖記憶， 持續累積正向經驗，從而珍惜「別人對我們好」， 進一步追求利他的慈悲心。 淡江大學土木工程學系助理教授蔡明修在「工程與生命的對話」 課程中，提出「你快樂嗎？」作為探索的起點， 透由一連串書寫回饋、師生對話的過程中， 感受和認識彼此的不同與可能性等等。 三位講者分享並展示豐富細緻的課程設計、 師生間共學共好的互動內容，以及精采動人的心路歷程， 共同的核心是教師關愛學生的那顆心， 也是持續傳遞幸福的教學實踐。

最後進行的綜合座談， 臺灣大學電機工程學系專任教授兼系主任李建模提出「 未來不止要跟人競爭，也要跟機器競爭，幸福教育的可能性」， 引發與會大眾一同思考。臺北大學通識教育中心王冠生副教授表示， 從獲取資訊的角度來看，AI可以成為老師教學與學生學習的幫手， 但無法取代愛與關懷。 臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授林泰源認為透由正確的認 識及適當的運用人工智慧，可以培養個人正向的人際關係， 也許是當代幸福教育需要反思的課題。 臺北大學電機工程學系特聘教授林嘉洤表示，AI是人類的競爭者還 是助手，關鍵在於心靈層次的持續提升。 臺灣師範大學教育學系暨課程與教學研究所教授郝永崴則是提醒現在 無法想像出未來世界與科技發展的全貌，但必定會取代許多勞務性、 記憶性工作，現今更要善用時間淨化自己，提升心靈層次。

分享會後學員紛紛回饋AI時代幸福教育的可貴：「 幸福教育值得持續深耕」、「 更了解可如何掌握人類的獨特性與師生互動的重點， 對教育的未來重拾信心」、「AI無法表現出人類的現象意識與經驗 自我，所以認識自己更為重要」、「當您幸福時，生命是美好的； 當別人因您而幸福時，生命更加美好」。福智文教基金會於2015 年起開始與各大專校院合作辦理「新世紀大專校院生命教育分享會」 ，提供長年累積推廣生命教育的經驗， 為大專校院師生營造幸福教育的希望工程與分享交流平台， 同時辦理各類工作坊，結合志同道合的有志之士， 共創美善和樂的校園，讓世界充滿正能量。

臺北大學通識教育中心副教授王冠生表示，從獲取資訊的角度來看，AI 可以成為老師教學與學生學習的幫手，但無法取代愛與關懷。（照片來源：福智文教基金會提供）

雲林科技大學通識教育中心兼任助理教授關婉玲分享透過開設「幸福人生」通識課程，幫助學生找到生命中的溫暖記憶，進一步追求利他的慈悲心。（照片來源：福智文教基金會提供）

福智文教基金會邀請大專校院老師共同探討「AI時代幸福教育之可能」及教學經驗分享。（照片來源：福智文教基金會提供）