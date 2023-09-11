全國首創科技化學習扶助優質認證　新北6所學校獲殊榮

新北市教育局今(11)日在新店國小舉辦「 科技化學習扶助優質認證學校頒獎典禮」， 為推廣學校學習扶助推動融入科技， 全國首創科技化學習扶助優質認證獎項，共有6所學校獲獎； 另表揚深耕學習扶助教師， 頒發科技化學習扶助核心種子教師及種子教師證書，共53位教師授 證， 教育局副局長歐人豪 出席頒獎及授證， 肯定學校及教師深耕學習扶助推動融入科技的用心與卓越。

教育局表示，「帶起每一個孩子」一直是新北市教育的目標，109 年成立科技化學習扶助中心，協助學校推動學習扶助支持輔導系統， 扶持學生站穩學習的腳步。今(2023)年更首創「 科技化學習扶助優質認證」，獲頒認證的學校，在教師專業、 教材的編撰、教學策略的運用、 教師社群的運作及成效與輔導等方面，致力推廣學習扶助融入科技， 作為他校的學習楷模，今年度共有新店、中正、文林、三重、 忠義及仁愛國小6校獲獎，未來也將持續辦理優質認證， 以提升教師教學效能。

獲得科技化學習扶助優質認證的仁愛國小校長陳志哲表示， 科技化學習扶助教學是利用科技的力量，運用大數據的分析， 看見了孩子學習的癥結點，並且對症下藥，減少了老師的教學負擔， 更大大提升孩子的興趣與能力；李湘琦老師則表示， 數位平台大大提升學習動機和成效，學生都說學習變得好玩、 變得更有趣！

同樣獲得認證的忠義國小校長賴森華表示， 透過科技化學習扶助的診斷幫助老師找到孩子學習的需求， 並搭配數位平台有趣豐富的素材，幫助孩子找回學習的動機； 教師洪含詩表示，透過科技，讓差異化教學更容易做到， 也從孩子上課中專注投入的眼神中，看見孩子找回學習的熱情！

此外，新北市自109學年度開始與教育部因材網、學習吧、 均一教育平台及PaGamO等四大平台合作， 本次活動也頒發通過四大平台認證的學習扶助種子教師及核心種子教 師證書，共有53位教師取得認證，透過平臺的認證機制， 老師們更知道如何有效地將科技化學習扶助融入課堂， 優化老師的教學效能、提升孩子的學習成效， 並經由立即回饋與診斷回饋，提供學生檢視自己的學習歷程。

教育局強調，未來將持續推動科技化學習扶助中心與四大平台合作， 引進AI數位學習，幫助學生學的更輕鬆、教師更能因材施教， 並藉由教師社群及種子教師輔導與培訓， 培育更多科技化學習扶助的優質學校， 提供學習低成就學生即時學習扶助，確保孩子的基本學力， 落實教育機會均等理想。

頒發學習吧種子教師證書，教育局副局長歐人豪(右1)。（照片來源：新北市教育局提供）

頒贈科技化學習扶助優質認證獎項，教育局副局長歐人豪(左2)、忠義國小校長賴森華(右2)。（照片來源：新北市教育局提供）

頒贈科技化學習扶助優質認證獎項，教育局副局長歐人豪(左3)、仁愛國小校長陳志哲(左4)。（照片來源：新北市教育局提供）