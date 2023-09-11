韓劇「走進你的時間」安孝燮中年造型遭批像流浪漢　導演：已知會被指責

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）台灣原著戲劇「想見你」近日被翻拍成韓版「走進你的時間」，由安孝燮、姜勳及全汝彬主演，8日於Netflix上線全集，不免也讓觀眾比較起與原著的差異，導演近日接受韓媒訪問，對於中年南時憲的造型，以及經典雨中奔跑場面進行回應。

40多歲南時憲留著鬍子和長長的頹廢風髮型，與原著的中年子維（許光漢 飾）造型相差甚遠，在網路上掀起一陣討論，

「走進你的時間」導演金鎮元說，他在現場時就對安孝燮說過，他把中年南時憲造型用成這樣，作品播出後可能會受到社會指責。金鎮元接著說，他嘗試過多種風格，因40多歲的時憲獨自一人煎熬度過了20年，所以想把重點放在表現出痛苦的深度上。

金鎮元導演解釋，時憲的外貌在仁圭（姜勳 飾）死後發生變化，經歷了很大的失落感，放棄了很多東西，因此認為40多歲的時憲應該是不顧自己、疲憊不堪的樣子。另外，40多歲的時憲在多個時間點介入劇情，每次登場都會帶給觀眾混亂，聽說連現場的拍攝工作人員也會混亂，所以他認為有必要在視覺上分開。

金鎮元說道，雖然40多歲時憲的外貌沒有達到粉絲們的期待，但這是為了電視劇的理解度和情感表達。

至於男女主角在雨中奔跑的經典場面，金鎮元說，該場景是最經典的一幕，也是他在原作中最喜歡的場景之一，因此拍攝時有相當大的負擔感。

金鎮元說，雨中奔跑的場面很難拍，從選定場所到奔跑的時間點都下了很多功夫。另外，原著強調三個主角的友情，但韓版的規劃是盡快進入初期中心事件，所以需要把焦點放在兩人身上。

金鎮元解釋，雨中奔跑場景的核心重點，是時憲意識到自己喜歡俊熙的瞬間，他希望能將劇情集中在看著俊熙的時憲，更加專注在兩人的關係。