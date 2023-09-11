臺灣企銀推廣信託觀念有成　獲頒金融教育優良案件獎

臺灣企銀積極宣導推廣信託觀念，落實普惠信託， 榮獲金管會評選為「112年度金融教育優良案件」之獲獎機構， 該行首度參獎就獲獎， 顯見該行於信託教育推廣的優異表現深受肯定。

為落實金融機構的企業社會責任， 臺灣企銀發揮全國唯一中小企業專業銀行及政策性銀行的社會價值， 協助政府推動「都市更新2.0」、「信託2.0」及「雙語」 等政策，並辦理多元教育或宣導活動，包含參與「都更博覽會」、 持續「走入校園」宣導信託觀念， 更於該行在全臺偏鄉地區贊助設立之「銀髮樂齡學堂」 舉辦寓教於樂的金融知識宣導，以帶動唱的團康遊戲方式， 受到許多長者歡迎；另外，為了將信託觀念普及於年輕世代， 該行與空中英語教室合作推廣「信託英文教學」， 以英語情境式信託教學，提升社會大眾對信託的認識， 進而讓信託觀念向下扎根。

臺灣企銀辦理信託業務表現亮眼，連續二年榮獲金管會「 信託業推動信託2.0計畫評鑑－安養信託獎」績效優良銀行； 連續二年獲工商時報《Trust Award》多元信託創新獎之「最佳都更危老信託創新獎」及「 最佳創新型態信託獎」二項優質獎，今(112)年亦獲得TAIS E台灣永續能源研究基金會舉辦「TSAA台灣永續行動獎－ 社會共融類－SDG3健康與福祉」殊榮， 未來該行除了將持續開發符合社會需求的創新信託商品外， 更會將信託理念推廣給社會大眾，踐履企業社會責任， 成為客戶優先選擇的最佳信託服務夥伴。