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臺灣企銀推廣信託觀念有成　獲頒金融教育優良案件獎

By 台灣英文新聞
2023/09/11 17:08
臺灣企銀信託教育成效卓越，由金管會主委黃天牧 (左)頒獎予臺灣企銀副總經理曾國樑(右)。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀信託教育成效卓越，由金管會主委黃天牧 (左)頒獎予臺灣企銀副總經理曾國樑(右)。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀積極宣導推廣信託觀念，落實普惠信託，榮獲金管會評選為「112年度金融教育優良案件」之獲獎機構，該行首度參獎就獲獎，顯見該行於信託教育推廣的優異表現深受肯定。

為落實金融機構的企業社會責任，臺灣企銀發揮全國唯一中小企業專業銀行及政策性銀行的社會價值，協助政府推動「都市更新2.0」、「信託2.0」及「雙語」等政策，並辦理多元教育或宣導活動，包含參與「都更博覽會」、持續「走入校園」宣導信託觀念，更於該行在全臺偏鄉地區贊助設立之「銀髮樂齡學堂」舉辦寓教於樂的金融知識宣導，以帶動唱的團康遊戲方式，受到許多長者歡迎；另外，為了將信託觀念普及於年輕世代，該行與空中英語教室合作推廣「信託英文教學」，以英語情境式信託教學，提升社會大眾對信託的認識，進而讓信託觀念向下扎根。

臺灣企銀辦理信託業務表現亮眼，連續二年榮獲金管會「信託業推動信託2.0計畫評鑑－安養信託獎」績效優良銀行；連續二年獲工商時報《Trust Award》多元信託創新獎之「最佳都更危老信託創新獎」及「最佳創新型態信託獎」二項優質獎，今(112)年亦獲得TAISE台灣永續能源研究基金會舉辦「TSAA台灣永續行動獎－社會共融類－SDG3健康與福祉」殊榮，未來該行除了將持續開發符合社會需求的創新信託商品外，更會將信託理念推廣給社會大眾，踐履企業社會責任，成為客戶優先選擇的最佳信託服務夥伴。

更新時間 : 2023-09-11 20:31 GMT+08:00

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