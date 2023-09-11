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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超369.58億元

賣超友達14.01萬張最多，另買超華通2.62萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/09/11 17:06

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/9/4~2023/9/8）外資在集中市場總買進金額為3,307.24億元，總賣出金額為3,676.82億元，賣超為369.58億元，另統計自2023年年初至9月8日止，外資總買進金額為13兆9,120.88億元，總賣出金額為13兆7,913.81億元，累計買超為1,207.07億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆8,288.50億元新台幣，占全體上市股票市值的40.09%，較9月1日的21兆447.18億元新台幣，減少2,158.68億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：華通：買進59,467千股，賣出33,279千股，買超26,188千股；第二名：緯創：買進94,128千股，賣出76,433千股，買超17,695千股；第三名：元大金：買進48,146千股，賣出34,954千股，買超13,192千股。

台灣證券交易所表示，上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進43,269千股，賣出183,332千股，賣超140,063千股；第二名：群創：買進73,543千股，賣出199,372千股，賣超125,829千股；第三名：長榮航：買進55,393千股，賣出113,672千股，賣超58,279千股。

更新時間 : 2023-09-11 20:31 GMT+08:00

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