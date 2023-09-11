會傳染、不會自行痊癒、9成胃癌患者都曾染過幽門桿菌！醫：五大高風險族群應定期篩檢

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）根據國健署的統計，胃癌患者中有8到9成都曾感染幽門桿菌，且幽門桿菌患者罹患胃癌的風險比未感染者高出6倍，換句話說，幽門桿菌是造成胃癌的重要危險因子之一。但由於有些感染者一生都沒有症狀，因此許多民眾帶菌而不自知。

聯安診所肝膽腸胃科主任徐兆甸醫師說明，20歲以上的成年人的幽門桿菌盛行率為30%，比例相當高。此外，幽門桿菌感染後有90%的人患有慢性胃炎，又有10%的人會發生反覆的胃和十二指腸潰瘍。但儘管幽門桿菌危害甚大，臨床上還是常常遇到民眾詢問：「醫師，幽門桿菌需要治療嗎？如果不治療會自行痊癒嗎？」

想知道幽門桿菌是否要治療，首先得瞭解感染幽門桿菌會對身體造成什麼危害。徐兆甸說明，若感染幽門桿菌，長期下來會形成「慢性胃炎（結節性胃炎）」，發炎久了則可能會導致腸黏膜固有腺體萎縮，形成「萎縮性胃炎」，接著胃的黏膜可能會變性，產生「胃黏膜小腸化生」，若這個階段還是沒有殺死幽門桿菌，就可能進展到變成「胃癌」。

徐兆甸進一步說明，所以當病患問我幽門桿菌是否該治療，我的結論是一定要治療！因為幽門桿菌是壞菌，留在胃裡是百害無一利，唯有殺菌才能避免症狀持續惡化，並有效預防慢性胃炎、消化性潰瘍以及胃癌。

另外，千萬別認為幽門桿菌會自行痊癒，因為目前殺幽門桿菌的藥就必須使用3種不同機轉的抗生素，如此才能達到90%以上的根除率，所以要單靠自身免疫力而自行痊癒，根本是天方夜譚，千萬不可小覷其嚴重性。

幽門桿菌首推胃鏡＋呼氣檢測

（圖／聯安診所）

多數罹患幽門桿菌者並無明顯症狀，即使是可觀察到的，如輕微上腹脹痛、灼熱，或者打嗝、噁心等也與其他腸胃疾病可能產生的症狀相同，因此想要知道自己是否罹患幽門桿菌，一定要透過檢測才能診斷。

現有幽門桿菌的檢測方法主要有四種：

胃鏡：觀察胃部的組織型態是否有異狀，以慢性胃炎為例，幽門桿菌引起的胃發炎，胃黏膜組織會有特殊的結節狀的黏膜變化（結節性胃炎，俗稱：雞皮胃），有助於醫生判斷是否需要進一步配合其他篩檢檢測幽門桿菌。

胃幽門桿菌感染之後導致胃癌的進程，可以由內視鏡發現5大進程：正常胃黏膜→慢性胃炎（結節性胃炎）→萎縮性胃炎→胃黏膜小腸化生→胃癌，所以只要在未進展到胃癌之前的每一個步驟，一發現幽門桿菌就給予殺菌治療，就可以避免往胃癌的方向走。殺菌治療永遠都不嫌晚，只怕輕忽幽門桿菌危害而不去做！ 呼氣測試：是準確性最高且最安全的檢測方式，準確性高達97%，能判斷現在是否處於感染狀態，也可以用於殺菌後是否成功的依據。 血液檢查：主要檢查血清中是否有幽門桿菌的抗體，但無法判斷現在是否正處於感染狀態。 糞便篩檢：能檢測糞便中的幽門螺旋桿菌抗原，且能判斷是否處於感染狀態。

然而一般人並不會無緣無故檢查是否有幽門桿菌，通常是胃鏡檢查時醫生看到異狀，才會進一步建議以呼氣／血液／糞便等方式篩檢，因此建議民眾定期做胃鏡檢查，若有需要進一步篩檢幽門桿菌，則建議選擇準確性最高的呼氣測試（即胃幽門桿菌呼氣檢測）。

五大胃癌高風險族群，建議主動篩檢幽門桿菌

由於幽門桿菌與胃癌的發生息息相關，加上胃癌患者有8到9成都曾罹患幽門桿菌，因此有胃癌風險者，建議及早檢測並且殺菌，避免幽門桿菌對身體造成影響。

以下羅列五大胃癌高風險族群，建議若符合其中一項，便主動篩檢幽門桿菌並進行殺菌：

有腸胃道疾病者：罹患慢性胃炎、萎縮性胃炎、胃黏膜小腸化生，胃潰瘍、十二指腸潰瘍者都建議及早檢測幽門桿菌，因依照胃癌發展進程，罹患這些腸胃疾病者有機會惡化成胃癌。 常吃醃漬、高鹽飲食者：根據目前醫學界的研究，醃漬物、高鹽飲食者比較容易罹患胃癌，且醃漬過程產生的化學物質可能會導致細胞慢性發炎、受傷，因此建議飲食習慣喜吃醃漬物、高鹽飲食者應盡量少吃，並且注意幽門桿菌與胃癌風險。 吸菸者：菸草的尼古丁與焦油等化學物質會刺激胃部，增加胃炎與胃潰瘍的發生率，因此吸菸者也是罹患胃癌的高風險族群。 一等親有胃癌病史：家族一等親曾有胃癌病史者，罹患胃癌的機率比一般人高2-3倍，因此若家族史中有一等親曾有胃癌病史，千萬別輕忽。 曾有過胃部切除手術者：胃部切除手術會導致黏膜的完整性受損，因此容易罹患胃癌。

由於幽門桿菌是透過唾液與糞便傳染，因此想要預防，最重要的是勤洗手，避免用手吃東西，且用餐時採用公筷母匙。因為幽門桿菌是一種壞的細菌，永遠只會往壞的方向發展，唯有及早治療，才是防治胃癌的根本之道。如果不小心已經感染幽門桿菌，也不用太過擔心，因為目前的四合一藥物治療已經有9成以上的根除率，因此建議及早殺菌治療。

（圖／聯安診所）