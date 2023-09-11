北富銀推動金融教育　嘉惠上百位視障兒童　獲金管會表揚

台北富邦銀行為落實普惠金融，消滅金融教育上的不平等， 特別為視障兒童及青年設計金融培力教材及課程，獲金管會遴選為「 112年金融教育優良案例」，今(11)日頒獎典禮中金管會主委 黃天牧親自授獎， 表彰北富銀在金融平權及金融教育推動上的傑出貢獻。

「我們聽到很多視障朋友感慨，如果可以早點知道這些金融知識， 或許人生就能少走許多彎路。」北富銀執行副總吳薏菱表示， 金融知識對個人及家庭的財務管理至關重要， 擁有正確的金錢和理財觀，不僅可提高識別與防範金融風險的能力， 更有助於縮短貧富差距。但北富銀在進行身心障礙者服務調查時， 卻意外發現台灣相當缺乏視障兒童的金融培力教材及課程， 間接限制了許多視障朋友對金融服務的使用能力，影響其金融權益。

為了彌補視障金融教育資源落差，北富銀自2022年啟動「 視障兒童暨青年金融培力」專案， 攜手台北啟明學校及多家具代表性的視障權益團體， 從視障兒童的需求出發，全新設計專屬金融培力教材， 從紙幣的觸摸辨識、常見金融工具的介紹， 到詐騙案件型態介紹及處理等，為視障兒童打下金融基礎。同時， 教材呈現型態上更特別考慮不同視覺障礙需求，製作點字、 報讀及圖文等多種版本，以滿足全盲者、 低視能或視覺功能缺損者的知識接收需求，並舉辦多場實體課程， 為台北啟明學校約100位視障兒童及青年完成金融培訓， 透過為視障族群提供終身學習機會，促進視障朋友的金融教育平等。

除了為視障兒童及青年進行金融培訓， 北富銀更積極針對視障者常見的金融服務痛點進行改革優化。 以金融卡、信用卡或存摺為例，因為各家銀行材質尺寸十分相似， 容易造成視障者識別困難， 因此北富銀運用特殊材質及凹凸紋路設計， 製作品牌貼紙提供給臨櫃辦理業務的視障朋友，經視障客戶實測， 只要將這款貼紙貼在北富銀卡片或存摺上，即可透過觸摸立即識別， 大幅降低辨識困難度，提升金融使用體驗。

吳薏菱表示，金融教育只是促進金融平權的其中一片拼圖， 必須搭配切合需求的金融友善服務設計， 以及金融同業攜手共創無障礙的產業環境， 三管齊下才能達到金融友善的目標。 北富銀致力研發創新服務以促進不同族群金融權益， 首推手語翻譯服務，即獲多家金融機構響應， 讓手語服務成為行業標配；透過視障客戶需求深度訪談， 優化線上線下服務流程，用行動落實普惠金融。展望未來， 北富銀將秉持「正向力量、成就可能」理念，持續普及金融知識， 增進全民金融素養，並持續結合創新思維，開展平權服務， 並持續與金融同業分享，讓全民皆能安心享受金融服務的便利， 攜手邁向更友善共融的社會。

為提升視障客戶金融體驗，台北富邦銀行從用戶痛點出發， 運用特殊材質及凹凸紋路設計製作特殊品牌貼紙， 讓視障者能透過觸摸識別不同銀行的金融卡、信用卡及存摺， 降低使用服務的障礙。(照片來源：富邦金控提供)