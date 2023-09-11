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2023卓越銀行評比　臺灣企銀獲「最佳數位金融服務獎」

By 台灣英文新聞
2023/09/11 17:00
臺灣企銀榮獲最佳數位金融服務獎，該行副總經理乙增祥(中)與數位金融部協理蔡育呈(左2)帶領團隊合影。（照片由臺灣企銀提供）

臺灣企銀榮獲最佳數位金融服務獎，該行副總經理乙增祥(中)與數位金融部協理蔡育呈(左2)帶領團隊合影。（照片由臺灣企銀提供）

由卓越雜誌主辦之2023卓越銀行評比，於今(9/11)日舉行頒獎典禮，臺灣企銀榮獲「最佳數位金融服務獎」肯定，表彰該行近年積極發展數位金融，開創數位創新與推動數位轉型，相繼推出符合客戶需求的優質金融產品及服務，亮眼成果深獲大眾與專家學者肯定。

臺灣企銀數位金融發展以SCDI 為核心價值策略，打造有感數位金融優質服務。首先，S(Sense of Security)安全感：率先業界於行動銀行推出「APP資安防護健檢」功能，開啟後系統將自動評估用戶APP安全防護等級，並規劃「夜間鎖」及「跨境鎖」功能，提供用戶於特定時段與場域自動阻斷可疑交易。此外，尚有「Wi-Fi安全偵測」無密碼Wi-Fi連線示警特色應用，皆是該行數位金融創新亮點，多方面強化資訊安全保護力。

C( Customer First)客戶優先：該行以客戶為中心，打造數位金融生態圈，近期推出Hokii數位會員享六大專屬優惠，包含基金申購手續費優惠最低2.5折、享e貸系統作業費優惠價新臺幣(以下同)2,000元、台灣Pay消費紅利點數回饋最高50%、首次申辦電子對帳單並綁定LINE個人化服務再享LINE POINTS 50點、外幣匯款手續費折50元及永續生活卡國外消費加碼至最高3.5%回饋等，滿足消費者各類金融服務需求。

D (Design Thinking) 設計思維：為客戶打造便捷的全通路（Omni-channel）金融服務，今年上線的新版官網以「更佳體驗只為您」為設計核心，提供直覺瀏覽、簡潔清新視覺風格，更導入響應式網頁設計（RWD）及優惠策展櫥窗概念，優化整體使用體驗，上線後瀏覽人數提升近30%，服務品質有感提升。

I (Innovation WOWs)創新驚艷：臺灣企銀積極投入金融科技專利研發，截至今年上半年已取得7件金融科技新型專利，並在數位金融領域連獲獎項肯定，此次不僅榮獲卓越銀行「最佳數位金融服務獎」，上半年亦獲得第20屆「國家品牌玉山獎」4項及ESG指標獎項之台灣永續行動獎3項肯定。未來臺灣企銀將繼續堅持創新並引領數位金融領域發展，為客戶帶來更優質的金融服務體驗。

更新時間 : 2023-09-11 20:31 GMT+08:00

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