新北市第六屆女性影展首映會　「玫瑰的戰爭」紀錄片引發性平熱議

為了提升民眾對婦女權益的認識並協助婦女提升性別意識， 新北市社會局於11日下午結合台灣女性影像學會舉辦第六屆女性影 展首映會，播放由同志導演陳俊志2002年作品「玫瑰的戰爭」 紀錄片，片中藉由工廠女工如廁被偷窺、北科大學生被教授性騷、 長庚醫院女護士被麻醉醫師性騷、 肥皂公會到韓國旅遊爆發言語性騷等四段職場、校園真實案例， 喚起社會大眾對於性騷擾議題的關注和認識， 片中在婦運團體和民代的聲援下，雖然最後得到伸張，但是「 遲來的正義不是正義」，所幸台灣在今年"MeToo" 運動持續爆發後，最後促成性平三法的修訂， 也算是婦運團體長期奔走所帶來的成果。

新北市副市長劉和然在影片播放前致詞表示， 沒有形式就無法實現本質，台灣社會從早期的男女、女男平等， 到後來兩性平權，到現在的性別平等，說明時代在進步， 新北市也持續推動性別平權。新北市性騷擾案件每年增加約15%， 對於權勢性騷擾者加重處罰，延長申訴期限以保障受害人權益， 加強場所主人保護被害人機制等，面對性騷擾， 市府立場絕對是站在被害人這一邊，對性別暴力行為零容忍。

有200位婦女一起觀看長約1小時的「玫瑰的戰爭」， 映後並邀請中華社會福利促進協會秘書長李麗慧、 社團法人台灣女性影像學會秘書長羅珮嘉、 台灣性別平等教育協會講師林秀怡和社會局副局長吳淑芳等人一起座 談，從不同角度探討性騷擾議題，不同年齡、 性別或職場都可能發生，需要政府、企業、學校及民眾等， 共同重視和宣導。

吳淑芳表示，有關性騷擾申訴，除了全國性113保護專線外， 新北市也設有申訴專線0800-000-785。 第六屆女性影展從9月至12月間， 陸續於新北市婦女服務中心和學校共舉辦10場放映及座談， 其中11/1在真理大學諮商衛保中心、11/8在輔大藝文中心， 將播映「最後三十天」，探討女性成長和性別議題，歡迎民眾參與。