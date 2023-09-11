拜登訪越南提升外交關係 促雙邊AI、晶片合作 稱無遏制中國之意

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）拜登在參加印度G20峰會後，前往越南進行歷史性訪問，雙方提升為「全面戰略夥伴關係」，並推動在AI、半導體等領域的多項業務合作。拜登強調，此行是與提升美越關係而非為了「遏制」中國。

美國政治網站politico報導，拜登（Joe Biden）上週五（8日）抵達印度參加G20峰會，並與中國國務院總理李強進行會談，隨後於週日（10日）前往河內，與越共總書阮富仲（Nguyen Phu Trong）會面，雙方簽訂協議，將兩國外交關係提升至「全面戰略夥伴關係」、越南最高的外交層級關係。

拜登在一場記者會上表示，「我不想遏制中國」，「我們不是要傷害中國」，在他的領導下，美國的目標是「處理好」世界上兩個最重要大國之間的「關係」。

拜登的團隊此前表示，美國的目標並非遏制中國崛起，即便美國對中國發展軍事的關鍵技術實施嚴格的出口管制，並積極拉攏亞洲國家，但拜登的表態與傳遞的訊息，是美國政府向北京當局發出的最強烈信號，表明美國並不想挑新的冷戰。

美國官員曾公開強調，拜登此番亞洲行是為了團結盟友，共同應對氣候變遷，全球經濟等議題，但他們也私下暗示，與新德里以及河內改善關係，將提升美國在亞太區域的地位。

拜登否認此行是為了提升美國區域地位而犧牲中國的利益，他表示這是為了在印太區域有一個穩定的基礎。拜登表示，「我們過多地從冷戰的角度思考問題，」當記者問及中美關係現狀，他指出，「我對正確地處理兩國關係充滿誠意。」

然而拜登此番越南行可謂有備而來。今（11）日美國與越南一線半導體、科技和航空公司的高管舉行會議，美國方面有谷歌、英特爾、Amkor、Marvell、晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundries）、波音等公司；越方則是有已在那斯達克上市的電動汽車製造商VinFast、越南航空、科技公司FPT、越南用戶最多的電子錢包MoMo以及互聯網公司VNG共6間公司代表。

華盛頓正在力求降低晶片業與中國相關的風險，包括貿易摩擦和台灣緊張局勢。除了簽訂人工智慧（AI）新協議，雙方也建立業務合作關係，包括越南航空訂購50架波音737 Max客機，價值約75億美元；微軟與輝達推展越南AI業務，美國也準備推動與越南稀土公司結盟合作；類比晶片設計公司麥威爾科技（Marvell）和單晶片設計公司新思科技（Synopsys）將在越南建立晶片設計中心；美國晶片封裝大廠安可（Amkor）斥資16億美元在河內附近正在建造一座工廠，負責組裝、封裝和測試晶片，該工廠預定今年10月開始營運。

儘管美越夥伴關係升級，但這並不意味著河內現在就是華盛頓的盟友，河內與莫斯科的武器交易就是例子。但這也確實凸顯越南害怕北京在南海的侵略行徑，同時又對中美貿易戰帶來的經濟利益心存感激。

此外，儘管拜登的訪問相當友好，但在人權議題的分歧使雙方局勢略顯緊張。阮富仲強調，「不干涉內政」的重要性，明確表明，他不希望出現基於政治動機的殺戮與其他暴行受到譴責。