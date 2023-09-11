破天荒！美食家孔子代言水餃 故宮與台灣好漁跨界聯名 9/8全聯首賣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）水餃是深受華人民喜愛的傳統特色食品，更是節慶時必吃美食。為了讓大家更熟悉中華文物，國立故宮博物院和台灣好漁強勢合體，帶來絕世「鮮魚豬肉手工水餃」，驚豔味蕾的同時，還能為友善、永續的美味盡一份心力，9月8日起全聯首賣。

故宮與台灣好漁聯名推出的水餃包裝上，竟印有至聖先師孔子的畫像！這究竟是有何典故呢？國立故宮博物院的王耀鋒處長表示，孔子不僅是偉大的教育家、思想家，更是一位美食家，在論語裡面，對於美食的一些要求，都有相當的注解，而這次故宮、經濟部中小企業處和台灣好漁跨界聯名，攜手合作推出鮮魚豬肉手工水餃，是一個相當具有意涵的商品，對故宮文物推廣也是有相當地幫助，不僅讓民眾從更多管道，薰染中華傳統文化的人文氣息，更讓民眾知道故宮不是只有翠玉白菜和肉形石。

台灣好漁創辦人陳敬恆表示，台灣好漁耗時一年，運用故宮珍藏元素〈至聖先賢半身像 冊 孔子〉和《論語》中的「鮮、魚」集字，其中孔子除了是廣為人知的教育家，也是位重視食品衛生與新鮮的美食家，在論語.鄉黨中記載：「食饐而餲，魚餒而肉敗，不食。色惡，不食。臭惡，不食」，巧妙打造出這道結合至聖「鮮」師創意的聯名美味！

陳敬恆說，這款聯名水餃不只帶來味蕾的享受，更融合台灣的友善生態養殖理念，每一口都是味覺和心靈的雙重愉悅，都是對環保的承諾。食材挑選上，100%使用國產豬肉與虱目魚，虱目魚採用一尾魚僅有的兩條菲力，珍貴的虱目魚來自台南學甲、將軍、鹽水、麻豆等地，內餡中的豬肉則採用國產知名品牌「究好豬」，經過精心調配，呈現最佳的口感比例。搭配清爽高麗菜，每一顆水餃都充滿豐富內餡。

經濟部中小企業處表示，「Buying Power」不只是口號，更是實踐。此次與故宮攜手合作，讓社會創新組織大顯身手，讓社會創新選品組織可用國立故宮博物院品牌授權專案與故宮聯名開發商品，拓展責任消費「Buying Power」商機與市場能見度，真實展現對永續發展目標的堅持。