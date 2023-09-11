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玩香台東！知本老爺打造獨家「知味」精油香氛 入住即贈擴香石禮盒組

By 台灣英文新聞
2023/09/11 14:32
（圖／知本老爺酒店）
（圖／知本老爺酒店）
（圖／知本老爺酒店）

（圖／知本老爺酒店）

（圖／知本老爺酒店）

（圖／知本老爺酒店）

時序入秋，知本老爺推出「知味│秋旅台東香氛饗宴」住宿專案，以台東知本香氣為主題，邀請旅人透過嗅覺品味知本，踏上芬芳宜人的尋味之旅，結合獨家住房禮品「知味‧擴香石禮盒組」、聞香互動展覽、精油香氛DIY體驗，即日起至2023/10/31預約入住，雙人一泊二食7,800元起，入住前30天預訂，再享免10%服務費。

本季專案，知本老爺和香氛品牌ABOVTIME大膽玩香，由台東知本地域氛圍，以及酒店溫馨熱情的住宿體驗為靈感發想，選用台東縣樹樟樹作為基底，調合佛手柑、薰衣草、鼠尾草、雪松、廣藿香等天然精油，再加入一味充滿在地特色，讓人聯想到部落美食「阿粨」的月桃花，獨家呈獻「知味」精油香氛，以沉穩清麗的草本木質香氣，引領旅人探索香氛，聞香知本。凡入住知本老爺「知味│秋旅台東香氛饗宴」住宿專案，即贈「知味‧擴香石禮盒組」每房乙份，內含松木盒精裝擴香石及知味精油香氛乙瓶，將質感馨香、知本風情和酒店心意，一次完整收藏。

除此之外，專案期間每日11:00-12:00更有「知味秋旅 精油香氛DIY」體驗活動，提供芳樟、香樟、葡萄柚、迷迭香、薄荷、廣藿香等多種天然精油，供旅人自由選擇喜好的香氣，再依前調、中調、後調建議比例，調製獨一無二的精油香氛，享受專屬自己的療癒秋旅。預訂「知味│秋旅台東香氛饗宴」專案，每房享免費DIY體驗乙次，精油香氛種類依現場提供為主。

專案期間，知本老爺邀請旅人以嗅覺探索知本，除了感受屬於知本山林芬多精和溫泉水氣，酒店二樓設有知味│秋旅台東香氛饗宴互動展覽，從知本地理環境、植物花卉、精油種類、萃取工法，介紹精油香氛知識與製程，更架設近30款精油試管提供聞香，亦有趣味香氛轉輪占卜區，供觀者在收獲知識之餘，亦有趣味驚喜。今年秋季，知本老爺將帶給住客一場香氛繚繞、寓教於樂的住宿體驗，即日起至2023/10/31預約入住本專案，雙人一泊二食只要7,800元起，入住前30天預訂，再享免10%服務費。

更新時間 : 2023-09-11 15:00 GMT+08:00

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