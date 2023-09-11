【時光之旅】台灣懷舊列車「藍皮文博號」限時登場！往返路線、購票網址搶先看

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣文博會復古的專屬列車「藍皮號」限時登場，跟著編輯一起一探究竟！
從湛藍的「藍皮號」車廂內遙望太平洋、龜山島真是十分解憂！「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」首班列車於上周六（9日）啟程，為即將於22日到來的文博會暖身，並預告今年重頭戲的展館之一「鐵道博物館」即將開箱。
同樣也現身「藍皮文博號」首班車的還有金馬影后陸小芬，現年66歲的她以1983年主演的電影《看海的日子》摘金，「藍皮號」也曾於該片「客串演出」，影后搭乘這班列車至宜蘭，坐在和40年前拍攝時同一個位置，憶起往事時難掩激動心情。
陸小芬現身「藍皮文博號」首班車。（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）
文化部表示，
專列行程分為上、下午兩班次，上午班次由南港站出發，
「藍皮文博號」將行駛至9月17日。（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）
藍皮解憂號車隊的車型多為1960年代後半，台鐵利用世界銀行貸款所購買的多款鋼體客車，是1970年代至1990年代最主要的庶民交通主力；車型最主要特色為藍色的車體塗裝及可開窗、無空調的舊式設計。民眾可自行打開窗戶，享受列車行走時迎面而來的微風。
此外，鐵博特色便當也以藍皮解憂號車身為設計便當造型，專列將自9月9日到17日行駛，即日起開放線上購票。