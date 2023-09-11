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【時光之旅】台灣懷舊列車「藍皮文博號」限時登場！往返路線、購票網址搶先看

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/09/11 14:26
「藍皮文博號」自即日起行駛至9月17日。（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

「藍皮文博號」自即日起行駛至9月17日。（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣文博會復古的專屬列車「藍皮號」限時登場，跟著編輯一起一探究竟！

從湛藍的「藍皮號」車廂內遙望太平洋、龜山島真是十分解憂！「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」首班列車於上周六（9日）啟程，為即將於22日到來的文博會暖身，並預告今年重頭戲的展館之一「鐵道博物館」即將開箱。

同樣也現身「藍皮文博號」首班車的還有金馬影后陸小芬，現年66歲的她以1983年主演的電影《看海的日子》摘金，「藍皮號」也曾於該片「客串演出」，影后搭乘這班列車至宜蘭，坐在和40年前拍攝時同一個位置，憶起往事時難掩激動心情。

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陸小芬現身「藍皮文博號」首班車。（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

文化部表示，「藍皮文博號」為原本運行於南迴線的藍皮解憂號車隊，首度移至北部開行，除了4輛懷舊車廂外，鐵博籌備處特別規劃1輛展覽車廂，呈現2023年文博會期間鐵博園區《流動的往事─景框內外的藍皮記憶》特展精華內容。

專列行程分為上、下午兩班次，上午班次由南港站出發，中途停靠猴硐及大里站，至宜蘭站結束；下午班次自宜蘭站出發，中途停靠頭城及瑞芳站，至南港站結束；途中介紹明年即將通車滿百年的宜蘭線，並特別安排列車在石城站到大里站之間以時速40公里慢速行駛讓乘客可以好好欣賞沿途風景，中途停靠的猴硐站和頭城站，則安排車站週邊的街區文史走讀行程。

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「藍皮文博號」將行駛至9月17日。（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

藍皮解憂號車隊的車型多為1960年代後半，台鐵利用世界銀行貸款所購買的多款鋼體客車，是1970年代至1990年代最主要的庶民交通主力；車型最主要特色為藍色的車體塗裝及可開窗、無空調的舊式設計。民眾可自行打開窗戶，享受列車行走時迎面而來的微風。

此外，鐵博特色便當也以藍皮解憂號車身為設計便當造型，專列將自9月9日到17日行駛，即日起開放線上購票

【10大亮點】2023文博會重返台北！鐵道迷手刀開箱鐵博、施工鷹架化身科技藝術裝置
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更新時間 : 2023-09-11 15:00 GMT+08:00

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