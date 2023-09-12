【台灣SMC專家說法】如何理解食品中的輻射？服用碘片的正確時機為何?

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 福島第一核電廠首批核處理水入海作業昨(11日) 完成，台灣原能會表示，目前海水氚濃度為每公升千萬分之一貝克，遠低於儀器偵測極限；原能會期間共執行海水取樣分析14件，沿近海漁產檢測76件，均無輻射異常。

原能會11日表示，日本福島第一批核處理水排放入海作業，已由8月24日至9月11日辦理完畢，共排放7788立方公尺的多核種去除設備（ALPS）處理水，排放氚總量約1.1兆貝克。

中央社報導，期間原能會密切掌握日本源頭排放與國際原子能總署（IAEA）監督資訊，每日提供未來7天擴散預報結果，並與農業部、海委會合作，完成排放期間台灣海域海水、漁獲物取樣分析，共執行海水氚及海水銫取樣分析14件，沿近海漁產氚及漁產銫檢測76件，均無輻射異常狀況。

近期因為日本核廢水的排放，讓輻射食品議題受到廣泛關注， 然而生活中有些食品本身就含有天然輻射。

獨立非營利組織台灣科技媒體中心（Science Media Center Taiwan, 簡稱SMC）邀請檢驗輻射食品的專家， 解釋該怎麼理解食品中的輻射，並整理與輻射、 食品及健康相關的專家問答提供參考。

國立清華大學原子科學技術發展中心暨生醫工程與環境科學系教授許 芳裕提醒，在核子事故發生初期服用碘片的目的， 是先攝取不具放射性的穩定碘，使其占滿甲狀腺， 避免核子事故發生時產生的放射性碘佔據甲狀腺，造成病變。 碘鹽雖然也含有穩定碘，但其含碘比例較純碘片少很多， 且鹽本身吃太多也有健康疑慮，不建議以碘鹽取代碘片。

行政院原子能委員會簡任技正林貞絢也提醒，碘片為指定藥品， 有最佳保護效果的特定服用時機，須依政府的指示服用， 平時並不需要刻意服用碘片，服用不當反而不利身體健康。

專家如是說:

2023年09月05日

國立清華大學原子科學技術發展中心／生醫工程與環境科學系教授 許芳裕

當看到「某種食物含輻射」的報導或論述時， 建議應先了解其論述來源是否為具公信力的國際輻防組織， 如國際原子能委員會（IAEA）或國際放射防護委員會（ ICRP）；或是來自經認證的專業輻射檢測實驗室的量測數據， 比較能符合科學的事實。

核子事故發生時，釋出的人工放射性碘核種進入人體後， 會積聚在甲狀腺，並可能造成後續甲狀腺的病變。 這是在核子事故發生初期服用碘片的目的， 即先攝取不具放射性的穩定碘，使其占滿甲狀腺， 即使後來吃入或吸入放射性碘，也不會被甲狀腺吸收， 而會很快排出體外。

碘鹽雖然也含有穩定碘， 但其含碘比例較純碘片少很多，且鹽本身吃太多也有健康疑慮， 其保護甲狀腺的效果較服用碘片差很多；不建議以碘鹽取代碘片。

福島污染的含氚廢水排放入海， 多少會增加大眾對海鮮中可能殘留輻射的疑慮。國際原子能委員會（ IAEA）目前有提出相關總結報告， 說明依日本排放含氚廢水入海的計畫雖會增加輻射風險， 但對環境的影響程度是安全可接受的， 國際原子能委員會也會持續關注與進行檢測。目前為止， 國際原子能委員會及國際放射防護委員會等國際組織並沒有發現有任 何因為食用含輻射的食品或海鮮而致病或致癌的案例。

2023年09月05日

行政院原子能委員會簡任技正 林貞絢

當發生核災釋放放射性核種，已知在食品中需注意的人工核種是碘- 131、銫-134、銫-137， 我國食藥署已針對這些核種訂定「 食品中原子塵或放射能污染容許量標準」。 又因動植物本身吸收特性，及食品製程濃縮處理， 輻射有可能會累積於食品中。以過去檢測國內進口食品的輻射， 香菇粉、乾香菇、茶葉、山桑子、藍莓等，較易檢出微量輻射。

當發生核災且伴有大量的放射性碘-131核種外釋時， 為避免甲狀腺吸收放射性碘-131， 會使用含有高劑量非放射性碘的碘片，達到保護甲狀腺的效果。

碘片為指定藥品，有最佳保護效果的特定服用時機， 須依政府的指示服用，平時並不需要刻意服用碘片， 服用不當反而不利身體健康。而一般市售碘鹽中的碘含量有限， 要達到與碘片同樣防護放射性碘-131核種的保護效果， 需要食用很大量的碘鹽，人體無法一次攝取大量的碘鹽， 會影響身體健康。

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