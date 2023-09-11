兩岸開戰能作壁上觀嗎？印度勢將被捲入的理由

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）潛在台海衝突讓區域國家不得不預做準備，《外交家》指出，奉行一中政策的印度，雖未曾就兩岸議題與中國直接有所齟齬，但作為區域大國，加上地緣政治、地緣經濟考量，台灣有事，印度恐怕難以置身事外。

地緣經濟因素

今日印度在印太地區的政治經濟地位已不可同日而語。現今55%的印度貿易須取道南海，若兩岸開戰，中國封鎖南海，將嚴重危害其商貿活動。

此外，光就台印貿易而論，如今也已來到無法輕易割捨的程度。2022至2023年間，台印貿易額首度突破10億美元。台灣的ICT專業、半導體製造業，直接影響了印度經濟的多個層面。台海爆發戰事，將直接衝擊印度的半導體產品進口。又，台灣海峽一旦無法通行，印度與日本、南韓的貿易也將陷入危殆。

地緣政治因素

就政治面而言，印度同樣難以自外於兩岸戰事。

首先，印度與美國之間有著2016年簽署的《後勤交流備忘錄協議》（Logistics Exchange Memorandum of Agreement，LEMOA），美國協防台灣之際，可能會尋求印度支援後勤工作。美印雖非盟友，美國與盟友卻可能施壓印度，在台海戰爭上採取更主動積極的角色，畢竟印度也是《四方安全對話》（QUAD）的一員，既已入盟，怎可袖手。

再者，印度與中國本就因邊界爭議等問題而不睦，北京當局也多認為印度有向西方靠攏之勢。倘中國進犯台灣，不排除會在喜馬拉雅山脈中印交界開啟第二戰線。就算印度只提供人道援助，也可能被中國視為介入戰爭，而有了開戰的託辭，中印邊界緊張情勢，將直接升高至全面戰爭。

印度在全球的聲望

《外交家》認為，除了評估台海衝突的政治經濟後果，還有一點，是至今較少被談論的，那就是印度在區域乃至於全球的聲譽，以及其心目中的國際新秩序。若印度想在全球贏得聲望，勢必得「做對的事」，對維繫全球秩序作出貢獻，而在兩岸戰爭中作壁上觀，不是泱泱大國應有的姿態。

為了避免在兩岸爆發戰爭時才陷入天人交戰，印度或須防患於未然，加大外交努力，與歐盟、東協、美國、澳洲、南韓及日本等理念相近的盟友，商討如何降低戰爭風險，如何因應最糟情況，並在推動軍事改革的此際，思考如何調整軍力，裨於應付多線戰事。