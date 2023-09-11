統一渡假村三館住宿加購自助晚宴 晚餐買一送一 再贈中秋BBQ派對/雙十小市集

今年中秋及雙十連假超接近！不安排具有節慶氛圍的旅遊怎麼行～統一渡假村三館於9/29~9/30及10/7~10/9推出「連假一泊一食專案」，新竹馬武督雙人房8,680元起、墾丁6,680元起，谷關中秋9,980元起/雙十10,230元起。此外，「住宿加購自助晚宴享買一送一(馬武督和墾丁晚餐每人只要1,280元起、谷關1,500元起)，再贈中秋BBQ派對；雙十則送歡樂小市集活動」，打造充滿笑聲又別具新意的連續假期，無論是新竹草原狂歡夜、谷關美麗夜空下的山林湯泉，或者墾丁池畔美食派對，都令人意猶未盡！

因應連續假期，統一渡假村三館除了加購自助晚餐所贈的月光BBQ/雙十市集，更推出精采節慶活動。新竹馬武督暢玩設施及草原芬多精，中秋體驗彩繪燈籠、月兔搗麻糬…等，雙十則有樂透賓果和趣味農家樂；谷關伴隨著音樂，沉浸夜空與山景交織的美湯，大人小孩還能一起參與泰雅搗麻糬與手作DIY，雙十嗨玩角色扮演嘉年華，活力又Chill；位於台灣最南端的墾丁同樣熱情十足～中秋邀請街頭藝人表演，早上亦舉辦后羿射箭賽與SUP挑戰，雙十玩賓果連線，接著生態漫遊，搭配飯店熱情的服務及歡笑聲，連假幸福團聚，天天驚喜感爆棚，趕緊訂房為假期製造美好回憶！