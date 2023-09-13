〈時評〉誰能保證台海和平？

眾所周知，台海周邊的台灣、日本、韓國、菲律賓、越南等， 無不對台海和平憂心忡忡；就是遠在天邊的美國、加拿大、英、法、 德，也時不時派遣艦艇，千里迢迢穿越台海，進行國際海域的「 自由航行權」。這一切，無非因為有霸權崛起的中國， 一天到晚在台海興風作浪！

要說的是：日本再怎麼對著中國發出「台灣有事，就是日本有事」 的烽火警示，歐美列強艦艇再如何意志堅強地宣示「 自由航行台海權」，充其量，都只能「維護」、「捍衛」而無法「 保證」台海和平！

講白了，解鈴還須繫鈴人，只有麻煩製造者中國， 可以保證台海和平。

問題是，中共的「保證」就是前科累累的「保證不會兌現」── 香港有中共保證的「一國兩制五十年不變」，才廿三年卻已變「 一國一制」了！

先後跟中共簽下「和平協議」的內蒙古、新疆、 西藏，得到的不是和平，而是血腥鎮壓、種族清洗與集中營再教育！ 中國當初在南海礁岩填海造陸說的「用於民事用途， 使中國更好地履行在海上搜救、 防災減災等方面承擔的國際責任和義務」，「基礎設施包括燈塔、 海上搜救設施、氣象觀測站以及醫療和急救機構等」， 到現在已然軍事設施一應俱全！！正是：（中國）共產黨的「保證」， 保證是假的、騙人的、保證不會兌現的，否則， 共產黨還叫共產黨嗎？

──國際社會當然不應也不要天真地把中共的「保證」當真！

所以，結論是，台海的未來走向不外乎兩種情況：

其一，台灣被中國併吞，台灣海峽被中國內海化， 國際社會自由航行台灣海峽變不可能的任務，斯時也，game over，談什麼保證台海安全已然全無意義！

其二，除非想藉窮兵黷武擴張領土的中共解體，要不然， 誰都不能有效保證台海和平！但可以保證的是， 天下沒有白吃的午餐，也當然沒有免費的和平！和平， 不可能自己從天上掉下來！在中共解體之前，除非台灣、 日本持續緊盯中國的機艦挑釁、努力備戰以求止戰、 並展現有不惜一戰的決心， 歐美列強艦艇繼續接二連三自由穿越台海、 維持台海的國際水域現狀，否則，繼共機飛越海峽中線常態化後， 中國複製南海礁岩填海造陸使用的蠶食策略， 向台灣本土步步進逼的戲碼只怕難以避免！

所以， 在民主國際以軍事力量戰略清晰警告中國不要在台海輕舉妄動的今天 ，台灣的總統候選人，竟然有人主張「手上沒刀、沒槍， 人家就不會專門打你」、「給我四年的時間， 我保證會為台海帶來未來五十年的和平」，有人喊廉價的「要和平、 不要戰爭」，要大家卸下國防與心防，真是不知今夕是何夕？ 此地是何地？

（作者為新竹教育大學退休副教授）