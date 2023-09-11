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拜登：中國經濟困境不會導致侵略台灣　能力恐不及以往

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/11 13:46
美國總統拜登證實與中國國務院總理李強的會面。＼（圖／路透社）

美國總統拜登證實與中國國務院總理李強的會面。＼（圖／路透社）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）美國總統拜登10日證實，與中國領導層在G20期間於印度舉行了會談，並表示中國的經濟波動不會導致該國侵略台灣，甚至認為中國不像以往有能力侵台。

中國領導人習近平缺席本屆於印度舉行的G20峰會， 由中國二把手、今年3月就任國務院總理的李強代為出席並發表談話。外界期盼的拜習會也確定流局。

路透社報導，拜登10日證實，他在G20峰會期間與李強舉行了會談，這也是繼拜登與習近平去年在印尼峇里島G20峰會期間舉行會談後，中美兩國最高級別的會晤。

拜登向記者證實，「我的團隊，我的幕僚還跟習主席的人及其內閣見面。我今天在印度跟他的2號人物見面。」拜登透露，雙方針對「穩定」這項議題進行溝通，也涉及南半球的議題，他指出會議「毫無對抗的氛圍」。

拜登如今正在越南進行訪問，他在當地舉行的記者會上宣稱，美國經濟是全球「最強健的」。他指出，因全球經濟疲軟，中國經濟成長正在放緩，並以「危機」形容中國經濟情勢，包括房地產業、高青年失業率等問題。

拜登表示，「他（習近平）計畫當中一項主要經濟教條現在完全沒有發揮作用。我對這樣的情況不開心，但是那沒有起作用。」拜登認為，習近平現在忙得不可開交，他不認為這些經濟困境將會導致中國侵略台灣，「事實上，正好相反，可能它（中國）沒有跟過去相同的能力了。」
拜登
台海問題
中國侵台
經濟動盪
李強
G20

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