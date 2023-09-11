〈財經主筆室〉核廢水讓民眾對海鮮失信心　亞洲鄰國及日本經濟都受重創

日本核廢水入海在中國強烈抗爭下，已經引起國際間政治口水戰，而誰是這次核廢水入海的實質受害者呢？除了亞洲鄰國都受害外，可能就連日本也都難逃經濟受創的命運。何時止血？一時半刻之間也許很難挽回。
8月24日日本開始逐步排放134萬噸含氚核廢水入海，這是人類史上首次大規模排放核廢水，由於輻射物恐使海鮮遭到汙染，亞洲鄰國反應激烈，其中以中國反應動作最大，中國隨即宣布全面禁止日方所有水產進口，香港宣布禁止東京、福島、千葉等10個都縣的水產品進口。
中國的大動作立即讓日本海產業者人人自危，因為，根據日本每日新聞的報導，日本水產品出口去年創下3,873億日幣營業額，中國871億日幣就占22%、香港755億日幣占19%，兩者相加為1626億日幣(約354億台幣)，算是損失極為慘重。
不僅出口明顯受重創，就連日本國內民眾對吃海鮮也失去信心，逼得日本首相岸田文雄必須頻頻表演「吃播」，並且在首相官邸舉行午餐會，擺了一桌簡單的「福島宴」，宣傳福島的魚肉蔬果統統沒問題，向大眾宣傳福島食材安全無虞，企圖破除排放輻射處理水，可能帶來的政治風暴。
中國全面封殺日本進口海鮮，已經引起日本水產界恐慌。有日本政治人物認為中國煽動反日，實在太過分，竟提議所有入境日本的中國遊客，「必須吃10個扇貝才能通關」。雖然是政治人物的個人發言，但可以預見，核廢水事件也已經衍生成國際上的政治事件。
離日本最近的南韓，民間的恐慌也已出現，韓聯社報導，在日本排放核廢水當天，南韓境內多處著名的海鮮魚貨市場生意慘淡。東南部港市釜山最出名的扎嘎其市場，就在日本正式排放核處理水入海的這一天，整座市場門可羅雀，濟州島的東門魚市也同樣冷清。
福島排放核廢水後，南韓總統尹錫悅連續好幾天公布吃海鮮的照片，還於8月底前往首爾知名鷺梁津海鮮市場，品嚐螃蟹料理，希望能夠安定民心，韓國政府也預計投入追加預算，提供商品券給購買水產品者，但民眾似乎仍對於吃海鮮充滿疑慮。根據韓媒最新調查，6成韓人憂心核廢水「不敢吃海鮮」，顯然尹錫悅帶頭吃魚也沒用。
台灣政府雖然沒有針對日本排放核廢水有太多反應，但日前針對網路上盛傳：日本新聞說水產改銷台灣？2萬條魚已抵台？政府相關部門動員網軍的澄清動作卻相當迅速。在美國都已表態選擇支持日本排放核廢水，台灣不好有過激反應，但對日本海產改銷台灣，可能造成民眾恐慌情況還是很在意。
對日本核廢水反應動作最大的中國，很多人都要問，中國全面封殺日本海產，少了日本海鮮進口後，未來中國的日式餐廳何去何從呢？
日式餐廳在中國向來很受歡迎，據統計，截至2022年，中國日料店數量大約有7.89萬家，比2021年增加了7.9％家。不僅如此，這7萬多家日式餐廳，總共為中國創造了至少10萬個就業崗位，在如今經濟大環境不好的情況下，這些崗位的從業人員又該何去何從？
日前香港媒體就報導，從日本排放核廢水開始，香港日本料理餐廳，生意整體下跌2到3成，明顯受到排放核廢水的影響，有店家預估香港4千多間日式餐廳中，可能有3分之1到一半會倒閉。
所以，中國全面禁止日本海產進口，中國也會受到一定的影響，畢竟7萬多家日式餐廳不是一個小數目，每年帶動的經濟發展是巨大的。根據「2022中國日料品類發展報告」資料，中國人均消費在人民幣500元以上的日料店占比4.6％，人均消費在50到200元人民幣的日式餐廳占比在57.1％，日料在高端消費領域扮演著重要角色，對經濟的拉動具有較強作用。
東京電力公司網站資訊，福島核電站廠區內1000多個儲水罐中的核污染水超過134萬立方米，為了冷卻熔融的核燃料，每天新增約100噸核污染水，排放時間將長達30年，核處理水是否會對海洋環境造成影響？對人體有危害嗎？在民眾仍有疑慮下，這場核廢水對經濟造成的風暴，短期內似乎很難止血！