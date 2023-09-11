〈財經主筆室〉核廢水讓民眾對海鮮失信心　亞洲鄰國及日本經濟都受重創

日本核廢水入海在中國強烈抗爭下，已經引起國際間政治口水戰，而誰是這次核廢水入海的實質受害者呢？除了亞洲鄰國都受害外， 可能就連日本也都難逃經濟受創的命運。何時止血？一時半刻之間也許很難挽回。

8月24日日本開始逐步排放134萬噸含氚核廢水入海， 這是人類史上首次大規模排放核廢水， 由於輻射物恐使海鮮遭到汙染，亞洲鄰國反應激烈， 其中以中國反應動作最大， 中國隨即宣布全面禁止日方所有水產進口，香港宣布禁止東京、 福島、千葉等10個都縣的水產品進口。

中國的大動作立即讓日本海產業者人人自危，因為， 根據日本每日新聞的報導，日本水產品出口去年創下3,873億日 幣營業額，中國871億日幣就占22%、香港755億日幣占19 %，兩者相加為1626億日幣(約354億台幣)， 算是損失極為慘重。

不僅出口明顯受重創，就連日本國內民眾對吃海鮮也失去信心， 逼得日本首相岸田文雄必須頻頻表演「吃播」， 並且在首相官邸舉行午餐會，擺了一桌簡單的「福島宴」， 宣傳福島的魚肉蔬果統統沒問題，向大眾宣傳福島食材安全無虞， 企圖破除排放輻射處理水，可能帶來的政治風暴。

中國全面封殺日本進口海鮮，已經引起日本水產界恐慌。 有日本政治人物認為中國煽動反日，實在太過分， 竟提議所有入境日本的中國遊客，「必須吃10個扇貝才能通關」。 雖然是政治人物的個人發言，但可以預見， 核廢水事件也已經衍生成國際上的政治事件。

離日本最近的南韓，民間的恐慌也已出現，韓聯社報導， 在日本排放核廢水當天， 南韓境內多處著名的海鮮魚貨市場生意慘淡。 東南部港市釜山最出名的扎嘎其市場， 就在日本正式排放核處理水入海的這一天，整座市場門可羅雀， 濟州島的東門魚市也同樣冷清。

福島排放核廢水後，南韓總統尹錫悅連續好幾天公布吃海鮮的照片， 還於8月底前往首爾知名鷺梁津海鮮市場，品嚐螃蟹料理， 希望能夠安定民心，韓國政府也預計投入追加預算， 提供商品券給購買水產品者，但民眾似乎仍對於吃海鮮充滿疑慮。 根據韓媒最新調查，6成韓人憂心核廢水「不敢吃海鮮」， 顯然尹錫悅帶頭吃魚也沒用。

台灣政府雖然沒有針對日本排放核廢水有太多反應， 但日前針對網路上盛傳：日本新聞說水產改銷台灣？2萬條魚已抵台 ？政府相關部門動員網軍的澄清動作卻相當迅速。在美國都已表態選 擇支持日本排放核廢水，台灣不好有過激反應， 但對日本海產改銷台灣，可能造成民眾恐慌情況還是很在意。

對日本核廢水反應動作最大的中國，很多人都要問， 中國全面封殺日本海產，少了日本海鮮進口後， 未來中國的日式餐廳何去何從呢？

日式餐廳在中國向來很受歡迎，據統計，截至2022年， 中國日料店數量大約有7.89萬家，比2021年增加了7.9％ 家。不僅如此，這7萬多家日式餐廳，總共為中國創造了至少10萬 個就業崗位，在如今經濟大環境不好的情況下， 這些崗位的從業人員又該何去何從？

日前香港媒體就報導，從日本排放核廢水開始，香港日本料理餐廳， 生意整體下跌2到3成，明顯受到排放核廢水的影響， 有店家預估香港4千多間日式餐廳中，可能有3分之1到一半會倒閉 。

所以，中國全面禁止日本海產進口，中國也會受到一定的影響，畢竟 7萬多家日式餐廳不是一個小數目，每年帶動的經濟發展是巨大的。 根據「2022中國日料品類發展報告」資料， 中國人均消費在人民幣500元以上的日料店占比4.6％， 人均消費在50到200元人民幣的日式餐廳占比在57.1％， 日料在高端消費領域扮演著重要角色，對經濟的拉動具有較強作用。

東京電力公司網站資訊，福島核電站廠區內1000多個儲水罐中 的核污染水超過134萬立方米，為了冷卻熔融的核燃料， 每天新增約100噸核污染水，排放時間將長達30年， 核處理水是否會對海洋環境造成影響？對人體有危害嗎？ 在民眾仍有疑慮下，這場核廢水對經濟造成的風暴， 短期內似乎很難止血！