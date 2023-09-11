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金正恩之女地位升級？北韓建國週年坐爸爸旁邊　南韓統一部：談接班為時過早

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/11 14:06
金正恩與女兒金主愛一同出席建國75周年紀念閱兵儀式（圖／KCNA via 路透社）

金正恩與女兒金主愛一同出席建國75周年紀念閱兵儀式（圖／KCNA via 路透社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓於8日晚間舉行建國75周年紀念閱兵儀式，金主愛即坐在金正恩的右手邊，且在北韓所公開的影像中，拍到軍政領導部部長朴正天單膝跪地與金正恩女兒金主愛說話，地位似乎有所提升。

朴正天為北韓人民軍元帥，是金正恩的親信，近日一直陪同金正恩到處視察，有分析認為，朴正天事實上可以坐下來進行對話，但他卻跪下說話，十分罕見。

金主愛自去年11月於飛彈試射現場首次公開露面後，就一直跟著父親金正恩參加許多重要活動。

韓媒世界日報報導，今年二月北韓人民軍建軍75週年的閱兵儀式上，金正恩妻子李雪主與金主愛當時一起坐在金正恩後方的貴賓席上，僅過7個多月，金主愛就與金正恩並坐，地位急遽上升。

統一部對此分析道，與2月閱兵式相比，女兒的位置更接近金正恩，在儀式上提高了禮遇，但現在還無法預測這類變化的意義和意圖。

另外，從北韓所公開的影片中看來，金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金汝貞也有參與此次閱兵儀式，但卻沒有出現在公開的照片中，因此有分析認為，與金主愛相比，金汝貞的地位較低，而妻子李雪主則是沒有隨行參與此次閱兵。

南韓一間研究北韓的北韓大學院大學校教授梁武振（音譯）表示，即便是為了防止權力鬥爭，但從通常較晚確認接班人的北韓體制的特徵來看，即使金主愛的地位有所提升，現在斷定為接班人的時間還為時過早。
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更新時間 : 2023-09-11 15:00 GMT+08:00

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